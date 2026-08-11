Real Madrids Umbruch: Wer kam und wer ging?

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Real Madrids Umbruch: Wer kam und wer ging?

Real Madrid plant im laufenden Sommer-Transferfenster keine weiteren spektakulären Transfers. Die letzte große Verpflichtung des Königlichen Klubs in diesem Sommer war der talentierte Flügelspieler Yan Diomande, der für 125 Millionen Euro ohne Boni von RB Leipzig verpflichtet wurde.

Laut der renommierten spanischen Marca hält die Vereinsführung den Kader unter José Mourinho für nahezu vollständig zusammengestellt und zu 95 Prozent bereit für die neue Saison.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Abbau des Kaders

Die Führung von Real Madrid erklärte, dass die wichtigste Phase der Kaderplanung abgeschlossen sei. Daher konzentriert sich der Königliche Klub nun darauf, sich von überzähligen Spielern zu trennen und den Kader zu optimieren.

Nach dem neuen Plan des Vereins sind weitere Neuverpflichtungen nur in zwei unerwarteten Fällen möglich:

  1. Wenn einer der Spieler überraschend an einen anderen Verein verkauft wird;

  2. Wenn im Kader schwere und langfristige Verletzungen auftreten.

Real Madrids Umbruch: Wer kam und wer ging?

Dieses Sommer-Transferfenster wird am Santiago Bernabéu wegen seiner spektakulären und umfassenden Veränderungen in Erinnerung bleiben.

Neue Spieler im Team:

  • Yan Diomande (RB Leipzig — 125 Millionen Euro);

  • Marc Cucurella;

  • Denzel Dumfries;

  • Ibrahima Konaté;

  • Bernardo Silva;

  • Carlos Espe.

Spieler, die den Verein verlassen haben:

  • Dani Carvajal;

  • David Alaba;

  • Dani Ceballos;

  • Franco Mastantuono (verliehen);

  • Fran García;

  • Gonzalo García;

  • César Palacios;

  • Mario Martín;

  • Fran González.

Real Madrid will unter José Mourinho mit einem erneuerten und verstärkten Kader in der kommenden Saison in allen Wettbewerben um die wichtigsten Trophäen kämpfen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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