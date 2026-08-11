„Wenn Real anruft, kann man nicht Nein sagen“: Yan Diomande spricht über seine ersten Eindrücke

Der talentierte Flügelspieler Yan Diomande, der von RB Leipzig zum Madrider Klub wechselte und zu einem der spektakulärsten Transfers des laufenden Sommer-Transferfensters wurde, sprach über seine ersten Tage bei Real Madrid, sein Gespräch mit José Mourinho sowie die Atmosphäre in der Kabine – und zwar voller Begeisterung und Emotionen.

Diese bewegenden und aufrichtigen Geständnisse wurden auf der offiziellen Website des Königlichen Klubs veröffentlicht.

„Mourinhos Gespräch und das entgegengebrachte Vertrauen“

Der junge und vielversprechende Flügelspieler, der für 125 Millionen Euro nach Madrid wechselte, machte keinen Hehl daraus, dass José Mourinho bei diesem Transfer eine entscheidende Rolle spielte:

„Zunächst möchte ich José Mourinho meinen Dank aussprechen. Wir hatten bereits zuvor miteinander gesprochen. Dank José und des Vertrauens, das mir die Klubführung entgegengebracht hat, darf ich heute das Trikot von Real tragen. Ich danke allen, die mir ein derart großes Vertrauen geschenkt haben“, sagte Diomande.

Der Spieler, der in den vergangenen Jahren als eines der größten Talente des Weltfußballs galt, fügte hinzu, dass ihn die mit Stars gespickte Atmosphäre innerhalb der Mannschaft beeindrucke:

„Mit solchen Top-Fußballern in der Kabine zusammen zu sein, ist ein großartiges Gefühl. Früher habe ich ihre Spiele nur im Fernsehen verfolgt, und jetzt sitze ich mit ihnen in derselben Kabine“.

„Der Wettbewerb und die Anforderungen sind hier völlig anders“

Yan Diomande betonte, dass er den Druck und die hohen Maßstäbe im Santiago Bernabéu sehr deutlich spüre und bereit sei, zum Erfolg der Mannschaft beizutragen:

„Alles hier ist großartig, aber zugleich völlig anders. Der Konkurrenzkampf ist intensiv und die Anforderungen sind sehr hoch. Das ist nur logisch, denn es geht um Real. Um die beste Mannschaft der Welt zu bleiben, müssen wir härter und unermüdlicher arbeiten als an jedem anderen Ort. Ich möchte ein fester Bestandteil dieser großartigen Mannschaft werden und dabei helfen, große Siege zu feiern“.

„Wenn Real anruft, kann man nicht Nein sagen“

Über seine Entscheidung zum Vereinswechsel sagte der Flügelspieler, dass er das Angebot des Madrider Klubs ohne zu zögern angenommen habe:

„Wenn ein Klub wie Real Madrid dich anruft, kannst du einfach nicht Nein sagen. Es ist ganz simpel. Ich möchte gemeinsam mit diesem Klub die höchsten Gipfel erreichen und meiner Mannschaft helfen, alle möglichen Titel und Trophäen zu gewinnen. Ich hoffe, dass viele große Siege vor uns liegen“, schloss der Fußballer.

Das Herzstück von Mourinhos Projekt

Zur Erinnerung: Yan Diomande ist unter José Mourinho der teuerste Transfer von Real Madrid in diesem Sommer. Der portugiesische Trainer sieht den talentierten Flügelspieler in der neuen Saison als eine der zentralen Figuren in der Offensive der Mannschaft.

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