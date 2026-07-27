Real Madrid erzielt Einigung über Transfer von Yan Diomande

Der spanische Klub Real Madrid steht vor einem weiteren Transferkracher auf dem Markt. Wie der renommierte Insider Fabrizio Romano berichtet, hat sich die Königsklasse auf eine komplette Einigung über die Verpflichtung des talentierten Flügelspielers Yan Diomande von RB Leipzig geeinigt. Der 19-jährige Spieler wird in den kommenden Tagen nach Spanien fliegen, sich einem Medizincheck unterziehen und einen langfristigen Vertrag bis Juni 2031 unterzeichnen, berichtet Goal.com .

Die Ablösesumme wird auf deutlich über 100 Millionen Euro geschätzt. Ursprünglich wurde das Angebot der Madrider in Höhe von rund 100 Millionen Euro vom deutschen Klub abgelehnt, da die sportliche Führung von RB Leipzig mehr für ihr Top-Talent forderte. Nach jüngsten Verhandlungen erzielten die Parteien jedoch eine Einigung, und die Ablösesumme erreichte eine Rekordsumme.

Harte Konkurrenz um den Starspieler

Yan Diomande, ivorischer Nationalspieler, hatte das ernsthafte Interesse führender europäischer Klubs geweckt. Insbesondere Paris Saint-Germain war aktiv im Transferrennen und hatte sich bereits mit dem Spieler auf persönliche Vertragsbedingungen geeinigt. Paris entschied sich jedoch, aus finanziellen Gründen und zur Wahrung der Team-Balance auszusteigen.

Auch die Giganten der englischen Premier League – Arsenal, Manchester City und Liverpool – hatten den jungen Spieler genau beobachtet. Die englischen Teams waren jedoch nicht bereit, die Marke von 100 Millionen Euro zu überschreiten. Der Rückzug von PSG beseitigte alle Hindernisse auf dem Weg von Real Madrid und garantierte den Transfer.

Die rasante Entwicklung des Spielers

Yan Diomandes Karriere in den letzten Jahren zeichnet sich durch wahre Leistungssprünge aus. In der Saison 2024/25 stand er für den aus der La Liga abgestiegenen FC Leganes in nur sechs Spielen in der Startelf und erzielte zwei Tore. Dennoch blieb sein Potenzial dem deutschen Klub nicht verborgen.

Im Jahr 2025 verpflichtete RB Leipzig den Spieler für 20 Millionen Euro. Der junge Angreifer stellte sein Spiel in der deutschen Bundesliga komplett um und avancierte in kurzer Zeit zum absoluten Leistungsträger des Teams. In der vergangenen Saison bestritt er 46 Pflichtspiele, erzielte über 10 Tore und entwickelte sich zu einem der größten Talente Europas.