Eines der spektakulärsten Transfer-Dramas auf dem europäischen Markt hat ein Ende gefunden. Paris Saint-Germain hat offiziell bekannt gegeben, dass die Verhandlungen über die Verpflichtung des talentierten Mittelfeldspielers Yann Diomande von RB Leipzig komplett eingestellt wurden.

Diese Entscheidung hat den Weg für Real Madrid geebnet. Medienberichten zufolge wird erwartet, dass sich der Spieler in den kommenden Tagen den „Königlichen“ anschließt und sich in Madrid einem Medizincheck unterzieht.

Zamin.uz Präsentiert die scharfe Erklärung der PSG-Führung und die Hauptgründe für das Scheitern des Transfers.

Offizielle Erklärung von PSG: „Wir beteiligen uns nicht am Wahnsinn des Marktes“

Der französische Meister erklärte offen die Gründe für den Verzicht auf den Transfer. Die Vereinsführung stufte die Forderungen des Spielerberaters und von Leipzig als „unvernünftig“ ein.

Zitate aus der PSG-Erklärung laut Marca: „Paris Saint-Germain hat seine Pläne bezüglich Yann Diomande offiziell aufgegeben und alle Verhandlungen gestoppt. Sowohl die geforderte Ablösesumme als auch die Gehaltsforderungen waren völlig unvertretbar hoch und hätten die Marktstabilität negativ beeinflussen können. PSG weicht nicht von seinen Grundsätzen einer strengen Finanzdisziplin und eines ausgewogenen Kaders ab. Als der Verein, der in den letzten Jahren die meisten Trophäen gewonnen hat, und als zweifacher Champions-League-Sieger lässt sich Paris Saint-Germain nicht auf Spiele ein, die die Inflation anheizen, oder auf Manöver bestimmter Vermittler. Der Club wird seine Strategie auf dem Transfermarkt ruhig und zuversichtlich fortsetzen.“

Yann Diomandes Leistungsdaten der vergangenen Saison

Der 20-jährige Star aus Leipzig zog in der Vorsaison mit seinen Leistungen das Interesse europäischer Topklubs auf sich und steigerte seinen Marktwert rasant.

Metrik Wert / Ergebnis Einsätze gesamt (alle Wettbewerbe) 36 Erzielte Tore 13 Torvorlagen 10 Tor beteiligungen 23 Punkte Transfermarkt-Wert ~ 90 Millionen Euro

Wie nutzte Real Madrid die Situation?

Der Rückzug von PSG aus den Verhandlungen spielte Real Madrid in die Karten. Die Madrilenen erzielten schnell eine Einigung mit dem Umfeld des Spielers und Leipzig.

Berichten zufolge wird Diomande in den kommenden Stunden nach Madrid fliegen und nach dem Medizincheck einen langfristigen Vertrag bei Real unterzeichnen. PSG hingegen zog es vor, diese Mittel für die Verstärkung anderer Schlüsselpositionen im Kader zu verwenden.

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Das nächste Transferduell zwischen Paris und Madrid endete mit einer unerwarteten Wendung.

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