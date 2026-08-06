Real Madrid gibt eine historische Summe für diesen Transfer aus: Die Diomande-Ära beginnt

Real Madrid hat einen spektakulären Transfer im europäischen Fußball abgeschlossen und den 19-jährigen Flügelspieler Yan Diomande von RB Leipzig verpflichtet. Die Madrilenen zahlen zunächst 125 Millionen Euro, bei erfüllten Bonuszielen kann die Ablöse auf 140 Millionen Euro steigen.

Damit ist ein Talent, das vor gerade einmal zwei Jahren in Europa kaum jemand kannte, zum teuersten Spieler der Geschichte von Real Madrid geworden. Sein Alter war jedoch nicht der einzige Grund, warum der Klub eine derart gewaltige Summe ausgab.

Neuer Rekord mit einer Ablöse von 125 Millionen Euro

Laut AS und El País zahlt Real Madrid RB Leipzig 125 Millionen Euro als garantierte Ablöse für Diomande. Im Vertrag sind außerdem Boni in Höhe von weiteren 15 Millionen Euro vorgesehen.

Damit übertrifft die garantierte Ablöse die Summen für Stars wie Jude Bellingham, Gareth Bale und Eden Hazard. Wenn alle Boni greifen, erreicht der Gesamtwert des Transfers 140 Millionen Euro.

Nach Angaben von AS hat der Ivorer beim Madrider Klub einen Vertrag über sieben Spielzeiten bis 2033 unterschrieben.

20 Torbeteiligungen in 33 Spielen

Real Madrid betrachtet Diomande nicht nur als Investition in die Zukunft. Bereits in der Saison 2025/26 entwickelte er sich zu einem der auffälligsten jungen Spieler der Bundesliga.

Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes und der Bundesliga absolvierte der Flügelspieler für RB Leipzig 33 Ligaspiele und:

— erzielte 12 Tore;

— gab 8 Vorlagen;

— war insgesamt direkt an 20 Toren beteiligt.

Diomande zeichnet sich durch seine Geschwindigkeit, seine Stärke im Eins-gegen-eins und seine Einsatzmöglichkeit auf beiden Flügeln aus. Obwohl er meist auf der linken Seite spielt, kann er bei Bedarf auch von rechts für zusätzliche Gefahr sorgen.

Vom ablösefreien Spieler zum 125-Millionen-Euro-Star

Diomandes Aufstieg im Fußball verlief äußerst rasant. Leganés nahm ihn im November 2024 ablösefrei unter Vertrag. Damals war der 18-jährige Angreifer zunächst für die zweite Mannschaft des Klubs vorgesehen.

Sein Talent erregte jedoch schnell die Aufmerksamkeit der Trainer der ersten Mannschaft. In der Saison 2024/25 absolvierte Diomande 10 Spiele in La Liga und verbuchte 2 Tore sowie 1 Assist. Das Umfeld und die Anforderungen des spanischen Fußballs sind ihm somit nicht völlig fremd.

Im Sommer 2025 kaufte RB Leipzig ihn für 20 Millionen Euro. Nur eine Saison später gelang es dem deutschen Klub, den Spieler für eine garantierte Ablöse von 125 Millionen Euro zu verkaufen.

Was hat Real Madrid gewonnen?

Diomande ist ein Spieler, der sofort Leistung bringen kann und zugleich noch großes Entwicklungspotenzial besitzt. Zu seinen wichtigsten Stärken gehören hohes Tempo, dynamisches Dribbling, mutige Läufe in den Strafraum und die Fähigkeit, Angriffe mit einem Tor oder Assist abzuschließen.

Der Transfer des 19-jährigen Flügelspielers zeigt, dass Real Madrid bereit ist, nicht nur für fertige Stars, sondern auch für Talente, die gerade erst im europäischen Fußball zu glänzen beginnen, Höchstpreise zu zahlen.

Diomande steht nun vor einer schwierigen Aufgabe: Er muss den Druck der Rekordablöse bewältigen und seine in der Bundesliga gezeigte Form auch im Santiago Bernabéu bestätigen. 125 Millionen Euro wurden für sein Potenzial bezahlt, nun liegt es am Spieler, diesen Preis auf dem Platz zu rechtfertigen.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.