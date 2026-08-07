„Mein Kindheitstraum ist wahr geworden“: Yan Diomande äußert sich nach Wechsel zu Real Madrid

Der nächste astronomische Transfer auf dem europäischen Fußballmarkt ist offiziell abgeschlossen. Yan Diomande, der 19-jährige talentierte Nationalspieler der Elfenbeinküste, der zu Real Madrid gewechselt ist, richtete eine emotionale Abschiedsbotschaft an die deutschen Fans und RB Leipzig.

Zur Erinnerung: Die Königlichen zahlten Leipzig für den Transfer des jungen Stars garantiert 125 Millionen Euro sowie zusätzlich 15 Millionen Euro an Bonuszahlungen (insgesamt 140 Millionen Euro).

„Ohne Leipzig hätte ich nichts erreicht“

Diomande bedankte sich aufrichtig bei den Leipzigern für ihr Vertrauen und dafür, dass sie ihn auf das höchste Niveau geführt haben:

„Ich bin Leipzig unendlich dankbar. Der Klub und seine Führung haben vor einem Jahr an mich geglaubt, obwohl ich damals auf Profiebene erst wenige Spiele absolviert hatte. Sie haben mir eine Chance gegeben und die Voraussetzungen geschaffen, damit ich mich auf höchstem Niveau beweisen konnte. Hier habe ich meinen Platz in einer der stärksten Ligen Europas gefunden, einen Platz in der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste erobert und durfte mein Land bei einer Weltmeisterschaft vertreten“, — schrieb der Fußballer.

„Der Wechsel zu Real Madrid ist ein Kindheitstraum“

Der ivorische Talent machte keinen Hehl daraus, dass ein Wechsel nach Madrid sein größter Traum gewesen sei, und dankte der Vereinsführung für diese Möglichkeit:

„Der Wechsel zu Real Madrid ist die Erfüllung meines Kindheitstraums. Deshalb möchte ich der Leipziger Vereinsführung besonders dafür danken, dass sie diesen Transfer ermöglicht hat, obwohl mein Vertrag noch gültig war. Auch den Fans möchte ich unendlich danken. Eure Unterstützung und Zuneigung vom ersten Tag an haben mir sehr viel bedeutet. Heute beginnt ein neues Kapitel in meinem Leben. Abschied zu nehmen ist immer schwer, aber ich freue mich voller Spannung auf die neuen Herausforderungen, die vor mir liegen. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder in der Champions League“, — beendete Diomande seine Botschaft.

Die Fußballwelt blickt mit großem Interesse auf das neue Kapitel des 19-Jährigen in Madrid und seine Zukunft bei den Königlichen.

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