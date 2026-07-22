CL-Qualifikation: Rakhmonalievs Tor aberkannt, doch Sabah siegt

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CL-Qualifikation: Rakhmonalievs Tor aberkannt, doch Sabah siegt

In der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League empfing der aserbaidschanische Klub Sabah die finnische Mannschaft von KuPS. Die hart umkämpfte Partie endete mit einem 1:0-Sieg für die Gastgeber.

Der usbekische Mittelfeldspieler Umarali Rakhmonaliev stand in der Startelf und absolvierte die volle Distanz. Er erzielte in der ersten Halbzeit ein Tor, das jedoch nach einer VAR-Überprüfung annulliert wurde.

Rakhmonaliev traf in der 33. Minute

In der 33. Spielminute nutzte Umarali Rakhmonaliev eine gute Gelegenheit und traf ins Tor von KuPS. Zunächst hatte der Schiedsrichter den Treffer gegeben.

Die Situation wurde jedoch per VAR-System erneut überprüft. Nach der Kontrolle entschied der Schiedsrichter, das Tor abzuerkennen, und der Spielstand kehrte auf 0:0 zurück.

Dennoch agierte der usbekische Fußballer im Mittelfeld sehr aktiv und war maßgeblich am Aufbau der Angriffe seines Teams beteiligt.

Sabah erzielte kurz vor der Pause die Führung

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit belohnten sich die Gastgeber schließlich. In der 45.+1 Minute erzielte Simic das Tor zur Führung für Sabah.

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams, Chancen zu kreieren, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Somit sicherte sich der aserbaidschanische Klub einen knappen Heimsieg.

CL-Qualifikation, 2. Runde

Sabah — KuPS — 1:0

Tor: Simic, 45+1.

Rakhmonaliev spielte durch

Umarali Rakhmonaliev begann die Partie in der Startformation und blieb bis zum Schlusspfiff auf dem Platz.

Sein aberkanntes Tor war eine der wichtigsten Szenen des Spiels. Hätte der Treffer gezählt, wäre Sabah mit einem größeren Vorsprung ins Rückspiel gegangen.

Gleichzeitig unterstreicht der volle Einsatz des usbekischen Mittelfeldspielers in der Champions-League-Qualifikation seine wichtige Rolle im Team.

Das entscheidende Spiel findet in Finnland statt

Das Rückspiel zwischen den beiden Mannschaften findet am 28. Juli in Finnland statt.

Sabah reist mit einem knappen Vorsprung zum Auswärtsspiel. Das knappe Ergebnis bedeutet jedoch, dass das Duell noch völlig offen ist.

Nun muss der aserbaidschanische Klub seinen Vorsprung im Rückspiel in Finnland verteidigen, um die nächste Runde zu erreichen. Umarali Rakhmonaliev wird dabei erneut als einer der Schlüsselspieler seines Teams erwartet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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