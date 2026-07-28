Im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League trat der aserbaidschanische Klub Sabah auswärts beim finnischen Verein KuPS an. Nach dem Gesamtergebnis sicherte sich der Klub aus Baku das Ticket für die nächste Runde.

Zamin.uz berichtet über die Details des Spiels mit Beteiligung des usbekischen Legionärs und informiert über die kommenden Gegner von Sabah.

1. Souveräner Auswärtssieg in Finnland und Rahmonaliyevs Einsatz in der Startelf

In der Partie in Finnland feierten die Gäste von Sabah 2:0 einen Sieg. Zur Erinnerung: Das Hinspiel in Baku hatte der aserbaidschanische Klub bereits mit 1:0 gewonnen.

In diesem wichtigen Spiel stand der talentierte usbekische Mittelfeldspieler Umarali Rahmonaliyev in der Startformation von Sabah, agierte aktiv und wurde in der 78. Minute ausgewechselt.

UCL 2. Qualifikationsrunde, Rückspiel: KuPS (Finnland) – Sabah (Aserbaidschan) 0:2 (Gesamtergebnis: 0:3) Hinspiel: 0:1

Wichtige Fakten zum Spiel KuPS gegen Sabah

Aspekt / Kriterium Details Wettbewerb UEFA Champions League (2. Qualifikationsrunde) Paarung KuPS (Finnland) – Sabah (Aserbaidschan) Ergebnis Rückspiel 0:2 (Sieg für Baku) Ergebnis Hinspiel 0:1 Gesamtergebnis 0:3 (Sabah in der nächsten Runde) Usbekischer Spieler Umarali Rahmonaliyev (In der Startelf, spielte bis zur 78. Minute)

2. Möglicher Gegner in der nächsten Runde: Duell gegen Lech

Mit einem Gesamtergebnis 3:0 zog Sabah in die dritte Qualifikationsrunde der Champions League ein.

In der nächsten Runde trifft der aserbaidschanische Klub auf den Sieger der Partie zwischen Lech Posen (Polen) und Aarhus GF (Dänemark). Im Hinspiel feierte Lech einen klaren 4:1-Sieg und hat beste Chancen aufs Weiterkommen.

Der usbekische Legionär sorgt mit seinen Champions-League-Spielen für großes Interesse bei den Fußballfans in unserem Land.

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