Ein berühmter amerikanischer Großmeister und einer der weltweit beliebtesten Schach-Streamer Hikaru Nakamura äußerte sich in seinem neuesten YouTube-Video zu den jungen usbekischen Stars — Nodirbek Abdusattorov und Javohir Sindarov und bewertete ihre Zukunftschancen sehr hoch.

Das Spiel der usbekischen Großmeister, die in den letzten Jahren mit großen Siegen auf internationaler Bühne die Schachwelt in Erstaunen versetzt haben, wurde von Nakamura in den höchsten Tönen gelobt.

«Diese beiden Jungs sind absolute Weltklasse»: Nakamuras Einschätzung

Der amerikanische Großmeister betonte, dass er nicht am Potenzial der usbekischen Schachspieler zweifle und sie bald eine der schwierigsten Hürden in der Schachgeschichte überwinden könnten:

Einschätzung des Insiders: «Ich glaube aufrichtig, dass Nodirbek und Javohir Schachspieler auf höchstem Niveau sind. Ich habe es schon früher gesagt und wiederhole es: Ich denke, beide werden irgendwann in der Weltrangliste die 2800er-Marke durchbrechen können», sagte Nakamura;

Wachstumstrend: Die intensiven Kämpfe in den letzten Turnieren und ihre kompromisslosen Partien gegen die Weltelite zeigen, dass diese Einschätzungen nicht unbegründet sind;

Erfahrung aus direkten Duellen: Nakamura selbst ist bei internationalen Wettbewerben mehrfach auf die gefährlichen taktischen Schläge und den hohen Druck von Abdusattorov und Sindarov gestoßen und kennt ihren Spielstil genau.

2800 Elo-Rating: Warum ist diese Grenze so wichtig?

In der Schachwelt ist die 2800er-Marke des Elo-Ratings nicht nur eine Zahl, sie gilt als das «kosmische» Niveau des Weltschachs:

Die inoffizielle Grenze der «Supergroßmeister»: Das Erreichen von 2800 Elo-Punkten ist eine der komplexesten und seltensten historischen Leistungen in der Schachgeschichte;

Nur 14 Schachspieler: Seit der Einführung der offiziellen Weltrangliste durch den Weltschachverband (FIDE) haben weltweit nur 14 Schachspieler diese seltene und kaum zu überwindende Grenze erreicht;

Der Kreis der Legenden: In dieser historischen Liste der 14 führen Schachgrößen wie Magnus Carlsen und Garry Kasparov.

Sollte sich Nakamuras Prognose bewahrheiten und Nodirbek Abdusattorov sowie Javohir Sindarov diese historische 2800-Elo-Marke knacken, würde dies das usbekische Schach auf den weltweit höchsten und beispiellosen Gipfel heben.