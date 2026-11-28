Sieger des Kandidatenturniers Javokhir Sindarov antwortete kurz und direkt auf die Frage nach dem psychologischen Druck, der nach den ersten drei Remis im Schach-Weltmeisterschaftskampf entstanden ist.

«Ich kann auch jetzt nicht darüber nachdenken»

Auf die Frage der Journalisten: «Drei Partien, drei Remis. Wie sehr setzt es Sie unter Druck, als Erster den Bann zu brechen?» betonte der usbekische Großmeister, dass er sich nicht unter unnötigen Druck setzen lasse:

«Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich denke überhaupt nicht darüber nach. Auch jetzt kann ich nicht darüber nachdenken. Entschuldigen Sie, das ist meine kurze Antwort auf diese Frage», sagte Javokhir Sindarov.

Die Situation vor der 4. Partie

Vor der heutigen Begegnung herrscht im Duell weiterhin völliges Gleichgewicht: