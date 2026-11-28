«Ich denke nicht darüber nach»: Sindarov spricht über den Druck im Kampf um die Weltmeisterschaft
Sieger des Kandidatenturniers Javokhir Sindarov antwortete kurz und direkt auf die Frage nach dem psychologischen Druck, der nach den ersten drei Remis im Schach-Weltmeisterschaftskampf entstanden ist.
«Ich kann auch jetzt nicht darüber nachdenken»
Auf die Frage der Journalisten: «Drei Partien, drei Remis. Wie sehr setzt es Sie unter Druck, als Erster den Bann zu brechen?» betonte der usbekische Großmeister, dass er sich nicht unter unnötigen Druck setzen lasse:
«Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich denke überhaupt nicht darüber nach. Auch jetzt kann ich nicht darüber nachdenken. Entschuldigen Sie, das ist meine kurze Antwort auf diese Frage», sagte Javokhir Sindarov.
Die Situation vor der 4. Partie
Vor der heutigen Begegnung herrscht im Duell weiterhin völliges Gleichgewicht:
Statistiken
Offizielle Daten
Ergebnis der ersten 3 Partien
Alle Begegnungen endeten mit einem Remis
Gesamtstand
1,5 : 1,5 (Remis)
Zeitpunkt der 4. Partie und Farbe der Figuren
Heute, 28. November (Javokhir Sindarov spielt mit den schwarzen Figuren)
Glauben Sie, dass Javokhir Sindarov, der den psychologischen Druck nicht an sich heranlässt, heute in der 4. Partie mit Schwarz versuchen wird, die Entscheidung zu erzwingen?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag mit Ihren Liebsten, die das usbekische Schach und den historischen Kampf um die Weltmeisterschaft verfolgen!
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