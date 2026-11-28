Der amtierende Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaradju, äußerte sich zum mentalen Druck und zur Spielqualität nach den ersten drei Remis im Weltmeisterschaftskampf gegen den usbekischen Herausforderer Javokhir Sindarov.„Wir sind noch nicht einmal in der Nähe der Hälfte der 14 Partien“

Der indische Großmeister betonte trotz der drei Unentschieden in Folge, dass das Match noch lange dauere und beide Spieler auf einem hohen Niveau agierten:

„Ja, in jeder Partie gibt es Druck. Drei Remis klingen nach viel. Aber im Kontext von 14 Partien sind wir noch nicht einmal in der Nähe der Hälfte. Es ist ein langer Kampf, wir beide versuchen unser Bestes und spielen gutes Schach. Wir sind beide starke Gegner, deshalb ist es nicht einfach, jederzeit eine Partie zu gewinnen.