„Wir beide sind starke Gegner“: Gukesh über den Druck im Duell gegen Sindarov
Der amtierende Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaradju, äußerte sich zum mentalen Druck und zur Spielqualität nach den ersten drei Remis im Weltmeisterschaftskampf gegen den usbekischen Herausforderer Javokhir Sindarov.„Wir sind noch nicht einmal in der Nähe der Hälfte der 14 Partien“
Der indische Großmeister betonte trotz der drei Unentschieden in Folge, dass das Match noch lange dauere und beide Spieler auf einem hohen Niveau agierten:
„Ja, in jeder Partie gibt es Druck. Drei Remis klingen nach viel. Aber im Kontext von 14 Partien sind wir noch nicht einmal in der Nähe der Hälfte. Es ist ein langer Kampf, wir beide versuchen unser Bestes und spielen gutes Schach. Wir sind beide starke Gegner, deshalb ist es nicht einfach, jederzeit eine Partie zu gewinnen.
Wir versuchen, Chancen zu kreieren und diese bestmöglich zu nutzen, aber bisher hatte keiner von uns viele große Möglichkeiten. Und das ist auch gut so – es bedeutet normalerweise, dass wir gutes Schach spielen und die Qualität hoch ist“
, sagteGukesh Dommaradju .Status des Matches vor der 4. Partie
Vor der vierten Runde, die heute stattfindet, sieht die Bilanz des Duells wie folgt aus:
Indikator
Offizielle Daten
Match-Format
Kampf über
14 Partien Ergebnis der ersten 3 Partien
Alle Begegnungen endeten remis
Gesamtstand
1,5 : 1,5
(Gleichstand) Nächste Partie
Heute, am
28. November, wird die 4. Partie ausgetragen. Wer von beiden, Gukesh oder
Javokhir Sindarov, wird Ihrer Meinung nach nach drei hochwertigen Remis in der heutigen 4. Partie mehr riskieren, um in Führung zu gehen?Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag mit Ihren Freunden, die das usbekische Schach und diesen historischen Kampf um die Weltmeisterschaft verfolgen!
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati hamda jahon chempionligi uchun kechayotgan tarixiy bahs yangiliklarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…