Die Schachweltmeisterschaft hat begonnen. Alle drei bisher ausgetragenen Partien endeten mit einem Remis. Während das Turnier läuft, steht auch die Statistik der direkten Duelle zwischen dem usbekischen Vertreter Javohir Sindarov und dem indischen Schachspieler Dommaraju Gukesh im Fokus.

Den Ergebnissen früherer Begegnungen zufolge hat Sindarov im klassischen Schach die Oberhand. In ihren direkten Partien konnte der usbekische Schachspieler 2,5 Punkte erzielen, während Gukesh auf 0,5 Punkte kommt.

Im Schnellschach liegt Gukesh mit einem Punkt vorne. Sindarov konnte in dieser Disziplin bisher noch keine Punkte sammeln. Bei den Blitzpartien hingegen hat Sindarov zwei Punkte auf dem Konto, während Gukesh noch ohne Punkte ist.

Auch die Elo-Zahlen der Schachspieler unterscheiden sich. Der 2006 geborene Gukesh hat ein aktuelles Rating von 2710 Punkten, sein höchster Wert liegt bei 2794 Punkten.

Der 2005 geborene Javohir Sindarovhat ein aktuelles Rating von 2782 Punkten. Dies ist zugleich sein persönlicher Höchstwert.

Drei Partien der Meisterschaft endeten unentschieden. Das Turnier dauert an.