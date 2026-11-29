Javohir Sindarov besiegt Gukesh Dommaraju
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Bei den Kämpfen um die Schachkrone in Genf Javohir Sindarov konnte seinen nächsten Sieg verbuchen. Er besiegte Gukesh Dommaraju in der fünften Partie des Wettbewerbs.
Nach diesem Sieg führt Sindarov nun mit 3:2 im Gesamtergebnis. Damit hat er im Kampf um die Meisterschaft die Oberhand gewonnen.
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