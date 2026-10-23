Sensationelle Prognose im Weltschach: Nakamura zweifelt nicht am Titelgewinn von Sindarov

Die Welt des internationalen Schachs steht vor einem weiteren historischen Duell. Im Kampf um die Weltmeisterschaft trifft der amtierende Weltmeister, der Inder Gukesh Dommaraju auf den usbekischen Großmeister, der sensationell das Kandidatenturnier gewonnen hat, Javohir Sindarov um sich zu messen.

Vor diesem wegweisenden Aufeinandertreffen gab der berühmte amerikanische Großmeister und Analyst Hikaru Nakamura dem Magazin Rook Review seine Einschätzung. Seiner Meinung nach ist unser Landsmann der klare Favorit, und sein Erfolg könnte eine der glanzvollsten Leistungen in der Schachgeschichte werden.

«Es ist schwer vorstellbar, dass Sindarov nicht gewinnt»: Vergleich mit dem Duell Carlsen gegen Anand

Nakamura verglich das wahrscheinlichste Szenario des Spiels mit dem Aufstieg von Magnus Carlsen auf den Schachthron:

Überzeugende Dominanz: «Wenn ich die Situation objektiv betrachte, fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass Sindarov nicht gewinnt. Natürlich würde ich als Zuschauer gerne ein ausgeglichenes und spannendes Duell sehen, aber wenn wir von der Realität ausgehen, ist das wahrscheinlichste Szenario ein sehr überzeugender Sieg von Sindarov;

Wiederholung der Geschichte von 2013: Das erinnert mich an das Duell zwischen Magnus und Anand im Jahr 2013. Damals besiegte Carlsen seinen Gegner in der zweiten, sechsten und zehnten Partie und wurde auf sehr überzeugende Weise Weltmeister. Ich denke, das ist auch für das aktuelle Duell die realistischste Variante», sagte Nakamura.

«Gukesh zeigt keine plötzlichen Sprünge oder Fortschritte»

Der amerikanische Großmeister bewertete auch die aktuelle sportliche Form des amtierenden Weltmeisters Gukesh kritisch:

Chance auf ein ausgeglichenes Duell: Nakamura glaubt, dass Gukesh nur dann einen psychologischen Vorteil haben könnte, wenn das Match absolut ausgeglichen verläuft;

Stagnation auf Spielniveau: «Wenn das Match wirklich ausgeglichen verläuft, hätte Gukesh eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit. Aber ich glaube nicht, dass dieses Duell so ausgeglichen sein wird. In den letzten anderthalb Jahren habe ich in Gukeshs Spiel keine Anzeichen oder Veränderungen gesehen, die auf einen plötzlichen Sprung oder ein deutlich höheres Niveau hindeuten würden», betonte er.

Zur Erinnerung: Javohir Sindarov gewann das Kandidatenturnier souverän und sicherte sich offiziell das Recht, am Brett gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju um die Schachkrone zu kämpfen. Dieses Weltmeisterschaftsduell, auf das Schachfans weltweit warten, verspricht, das spannendste Kräftemessen der neuen Ära zu werden.