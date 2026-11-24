Heute, am 24. November, beginnt eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte des usbekischen Schachs. In Genf Javohir Sindarov tritt gegen den amtierenden Weltmeister, den Inder Gukesh Dommaraju, im Kampf um die Schachkrone an. Unser Landsmann spielt die erste Partie mit den weißen Steinen, und Fans aus aller Welt hoffen auf seinen historischen Sieg. Der Weltmeisterschaftskampf zwischen den beiden Großmeistern dauert vom 24. November bis zum 12. Dezember. Es sind 14 klassische Partien geplant. Sollte es nach den regulären Partien unentschieden stehen, wird der Sieger am 12. Dezember im Tie-Break ermittelt. Sindarov spielt mit den weißen Steinen gegen den Weltmeister Die erste Partie des Weltmeisterschaftskampfes beginnt heute um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit. Laut Auslosung Javohir Sindarov führt in der ersten Partie die weißen Steine.

Gemäß dem festgelegten Reglement spielt unser Landsmann in den ungeraden Partien mit Weiß und in den geraden Partien mit Schwarz. Daher ist es für Sindarov von großer Bedeutung, in der ersten Partie die Initiative zu ergreifen und mit einem guten Ergebnis in den Wettbewerb zu starten. Der 14-Partien-Kampf um die Weltkrone Der Wettbewerb besteht aus 14 Partien im klassischen Schach. Jeder Sieg bringt einen Punkt, ein Remis einen halben Punkt. Derjenige, der zuerst 7,5 Punkte erreicht, wird Weltmeister. Sollte es nach 14 Partien 7:7 stehen, findet am 12. Dezember ein Tie-Break statt. Dort wird der Sieger durch Schnellschach und bei Bedarf durch Blitzpartien ermittelt. Somit ist der Kampf in Genf kein Wettbewerb von wenigen Tagen, sondern eine große Prüfung, bei der jede Entscheidung, jeder Zug und jeder Fehler von entscheidender Bedeutung sein kann.