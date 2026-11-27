Spielende: Nach 60 Zügen einigten sich die Kontrahenten aufgrund einer dreifachen Stellungswiederholung auf ein Remis. Somit steht es nach drei Partien im Gesamtergebnis 1,5:1,5 unentschieden. (Obwohl im Text technisch von „nach zwei Partien“ die Rede ist, ergibt sich nach 3 Remis ein Gesamtstand von 1,5:1,5)..

Vorteil der weißen Steine und Verteidigung: Sindarov, der die Partie mit den weißen Steinen begann, versuchte während des Spiels die Initiative zu ergreifen, doch der amtierende Weltmeister verteidigte sich solide.

Auch die dritte Partie des intensiven Kampfes um die Schachweltmeisterschaft in Genf, Schweiz, verlief hart umkämpft und ausgeglichen. 26. November In der am Javohir Sindarov ausgetragenen Begegnung erreichte der usbekische Großmeister gegen den amtierenden Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaraju , das dritte Unentschieden in Folge.

Javohir Sindarov schätzt seine Chancen gegen Gukesh auf 50:50

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Die vierte Partie des Weltmeisterschaftskampfes beginnt am 28. November um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Statistiken Details und Bedingungen Aktueller Gesamtstand Javohir Sindarov 1,5 : 1,5 Gukesh Dommaraju (3 Remis) Zeit der 4. Partie 28. November, um 19:00 Uhr (Taschkenter Zeit) Match-Format Mit klassischer Bedenkzeit bis zu 14 Partien Siegbedingung 7,5 Punkte erreichen (bei einem 7:7-Gleichstand entscheidet der Tie-Break) Gesamtpreisgeld 2,5 Millionen Dollar Preisverteilung Für jeden Sieg in einer klassischen Partie 200.000 Dollar, der Restbetrag wird gleichmäßig aufgeteilt.

Wer wird Ihrer Meinung nach den ersten Sieg im Kampf um die Schachkrone zwischen Javohir Sindarov und Gukesh Dommaraju erringen?

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