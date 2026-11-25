„Es gelang mir, etwas Druck aufzubauen und ich habe versucht, meinen Vorteil zu nutzen, aber Gukesh hat sich sehr gut verteidigt. Angesichts der Stellung habe ich versucht, den Druck aufrechtzuerhalten, aber letztendlich hat er die besseren Züge gefunden“, sagte Sindarov.

Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov betonte nach der ersten Partie des Weltmeisterschaftskampfes gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju die starke Verteidigung seines Gegners. Er erklärte, dass er versucht habe, Druck auszuüben und seinen Vorteil zu nutzen, Gukesh jedoch die richtigen Lösungen gefunden habe, um aus der komplexen Situation herauszukommen. Dies äußerten die Schachspieler auf der Pressekonferenz nach der ersten Partie.

Dieses Duell zwischen den Schachspielern gilt als das Aufeinandertreffen der jüngsten Teilnehmer in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Beide Schachspieler sind 20 Jahre alt, was das Interesse an dem Wettbewerb enorm macht. Sindarov betonte jedoch, dass er versuche, sich davon nicht in seiner Herangehensweise an das Spiel beeinflussen zu lassen.

„Ich weiß, dass die gesamte Schachwelt dieses Duell verfolgt. Normalerweise erzeugt das einen enormen Druck, aber ich versuche, nicht darüber nachzudenken. Ich versuche nur, mich an die Atmosphäre im Spielsaal zu gewöhnen. Das Wichtigste ist, gutes Schach zu spielen“, sagte Javohir.

Der Weltmeisterschaftskampf findet in Genf, Schweiz, statt. Die erste Partie endete remis, der aktuelle Spielstand ist 0,5:0,5. Heute, am 25. November, findet um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit die zweite Partie statt. Darin wird Gukesh mit den weißen Steinen spielen.