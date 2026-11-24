Die bekannte kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubayeva ist nach Genf, Schweiz, gereist, um den usbekischen Großmeister Javokhir Sindarovzu unterstützen, der um den Weltmeistertitel im Schach kämpft.

Assaubayeva teilte Fotos ihrer Reise mit ihren Followern. Sie berichtete, dass ihre ersten Tage in Genf produktiv verliefen; sie besuchte den Turniersaal und nahm an der Pressekonferenz sowie der Eröffnungszeremonie teil.

Die Schachspielerin scherzte auch über die fotografischen Fähigkeiten ihres Begleiters Muhiddin. Ihrer Aussage nach sei es nicht einfach, Muhiddin beizubringen, gute Fotos zu machen, und seine Karriere als Fotograf sei bisher nicht sehr erfolgreich.

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