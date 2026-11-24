Bibisara Assaubayeva reiste nach Genf, um Javokhir Sindarov zu unterstützen (Foto)
Die bekannte kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubayeva ist nach Genf, Schweiz, gereist, um den usbekischen Großmeister Javokhir Sindarovzu unterstützen, der um den Weltmeistertitel im Schach kämpft.
Assaubayeva teilte Fotos ihrer Reise mit ihren Followern. Sie berichtete, dass ihre ersten Tage in Genf produktiv verliefen; sie besuchte den Turniersaal und nahm an der Pressekonferenz sowie der Eröffnungszeremonie teil.
Die Schachspielerin scherzte auch über die fotografischen Fähigkeiten ihres Begleiters Muhiddin. Ihrer Aussage nach sei es nicht einfach, Muhiddin beizubringen, gute Fotos zu machen, und seine Karriere als Fotograf sei bisher nicht sehr erfolgreich.
Javokhir Sindarov Wie viel Preisgeld hat er 2026 verdient?
Laut Daten von World Chess vom 19. November hat Javokhir Sindarov im Jahr 2026 insgesamt 589.061 US-Dollar an Turnierpreisgeldern gewonnen. Damit belegt er weltweit den dritten Platz unter den Schachspielern in Bezug auf Turniergewinne.
In der Rangliste liegt der Inder Rameshbabu Praggnanandhaa mit 666.229 Dollar auf dem ersten Platz, gefolgt vom Amerikaner Fabiano Caruana mit 664.326 Dollar auf dem zweiten Platz.
Der Kampf um die Weltmeisterschaft hat begonnen
Am 24. November begann Javokhir Sindarov in Genf seinen Weltmeisterschaftskampf gegen den amtierenden Weltmeister, den Inder Gukesh Dommaraju.
Das bis zum 12. Dezember geplante Match besteht aus 14 klassischen Partien. Der Spieler, der zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt den Weltmeistertitel. Sollte das Hauptmatch unentschieden enden, folgt ein Tie-Break.
Zur Erinnerung: Der gesamte Preispool für das Weltmeisterschafts-Match beträgt 2,5 Millionen US-Dollar.
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