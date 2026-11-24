Der usbekische Javohir Sindarov hat den ersten Test im historischen Schachweltmeisterschaftskampf bestanden. In der ersten Partie gegen den amtierenden indischen Weltmeister Gukesh Dommaraju einigten sich beide Seiten auf ein Remis. Das Treffen in Genf dauerte fast vier Stunden.

Die erste Partie dauerte fast vier Stunden

Die erste Partie des in Genf, Schweiz, gestarteten Weltmeisterschaftskampfes begann um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit. Sindarov und Gukesh kämpften etwa drei Stunden und 42 Minuten lang um den Sieg.

Keiner der beiden Schachspieler konnte jedoch einen entscheidenden Vorteil erzielen. Am Ende einigten sich die Kontrahenten auf ein Unentschieden und teilten sich die ersten Punkte im Kampf um den Weltmeistertitel.

Dieses Ergebnis verschafft noch keiner Seite einen ernsthaften Vorteil. Es stehen noch viele komplexe Partien bevor, und das Schicksal des Titels wird von der Beständigkeit während des gesamten Wettkampfs abhängen.