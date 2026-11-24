Javohir Sindarov besteht ersten Test gegen den Weltmeister
Der usbekische Javohir Sindarov hat den ersten Test im historischen Schachweltmeisterschaftskampf bestanden. In der ersten Partie gegen den amtierenden indischen Weltmeister Gukesh Dommaraju einigten sich beide Seiten auf ein Remis. Das Treffen in Genf dauerte fast vier Stunden.
Die erste Partie dauerte fast vier Stunden
Die erste Partie des in Genf, Schweiz, gestarteten Weltmeisterschaftskampfes begann um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit. Sindarov und Gukesh kämpften etwa drei Stunden und 42 Minuten lang um den Sieg.
Keiner der beiden Schachspieler konnte jedoch einen entscheidenden Vorteil erzielen. Am Ende einigten sich die Kontrahenten auf ein Unentschieden und teilten sich die ersten Punkte im Kampf um den Weltmeistertitel.
Dieses Ergebnis verschafft noch keiner Seite einen ernsthaften Vorteil. Es stehen noch viele komplexe Partien bevor, und das Schicksal des Titels wird von der Beständigkeit während des gesamten Wettkampfs abhängen.
Gukesh verteidigt seinen Weltmeistertitel
Der Inder Gukesh Dommaraju ging als amtierender Weltmeister in dieses Duell. Er hatte den prestigeträchtigsten Titel der Schachwelt im Dezember 2024 in Singapur gewonnen, nachdem er den Chinesen Ding Liren im Weltmeisterschaftskampf besiegt hatte.
Damals gewann Gukesh die entscheidende 14. Partie des aus 14 Runden bestehenden Wettkampfes. Er besiegte Ding Liren mit 7,5:6,5 und wurde Weltmeister.
Nun verteidigt der indische Schachspieler seinen Titel zum ersten Mal. Sein Gegner ist eines der talentiertesten Mitglieder der usbekischen Schachschule, Javohir Sindarov.
Ein Weltmeisterschaftskampf mit 2,5 Millionen Dollar Preisgeld
Der Preispool des Weltmeisterschaftskampfes in Genf beträgt 2,5 Millionen Dollar. Der Kampf um den Titel besteht aus 14 Partien.
Das Remis in der ersten Partie ermöglicht es beiden Spielern, den Kampf bei einem neuen Punktestand fortzusetzen. Nun liegt der Fokus auf den kommenden Partien: Sindarovs Fähigkeit, jede Chance zu nutzen, und die Entscheidungen des amtierenden Weltmeisters unter Druck könnten entscheidend sein.
Für die usbekischen Schachfans ist dieser Wettkampf nicht nur ein großes Sportereignis, sondern eine der wichtigsten Prüfungen in der Schachgeschichte des Landes. Der Kampf um die Weltmeisterschaft hat gerade erst begonnen.
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