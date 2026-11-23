Die berühmte kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubajewa teilte Fotos von ihren Tagen in Genf. Sie ist angereist, um den usbekischen Großmeister Javokhir Sindarov zu unterstützen, der dort um die Weltmeisterschaft kämpft. Unter Assaubajewas persönlichen Notizen findet sich auch ein humorvolles Geständnis: Sie schafft es einfach nicht, einen ihrer Begleiter in einen guten Fotografen zu verwandeln. Bibisara veröffentlicht Fotos aus Genf Die Anführerin der kasachischen Frauen-Nationalmannschaft, Bibisara Assaubajewa, berichtete auf ihrem Telegram-Kanal, wie ihre ersten Tage in Genf verlaufen. Die Schachspielerin ist diesmal nicht nur zum Reisen in die Schweiz gekommen, sondern um an einem wichtigen Sportereignis teilzunehmen und Javokhir Sindarov zu unterstützen. Sie präsentierte ihren Abonnenten Bilder von offiziellen Veranstaltungen, dem Turniersaal und Spaziergängen durch die Stadt. Laut Assaubajewa ist der Zeitplan vor einem der wichtigsten Duelle der Schachwelt sehr straff.

„Die ersten Tage in Genf waren sehr produktiv. Wir waren im Turniersaal, haben an der Pressekonferenz und der Eröffnungszeremonie teilgenommen. Wir haben Freunde getroffen“, schrieb sie. „Ich habe Schwierigkeiten damit, Muhiddin zum Fotografieren zu bringen“ Ein weiterer Aspekt in Assaubajewas Beitrag, der die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog, war ihr humorvolles Geständnis. Die Schachspielerin kritisierte scherzhaft die fotografischen Fähigkeiten ihres Begleiters Muhiddin. Ihren Worten zufolge verläuft der Prozess des Fotografierens nicht so gut wie erwartet. „Und natürlich habe ich Schwierigkeiten damit, Muhiddin zum Fotografieren zu bringen; seine Karriere als Fotograf läuft nicht besonders gut“, scherzte Assaubajewa. So bleibt die Reise nach Genf vor dem großen Kampf um die Weltmeisterschaft für die Schachspieler nicht nur wegen der offiziellen Veranstaltungen, sondern auch wegen der herzlichen Momente im Freundeskreis in Erinnerung. Welches wichtige Duell erwartet Javokhir Sindarov? Vom 24. November bis zum 12. Dezember findet in Genf der Hauptkampf um die Schachweltmeisterschaft statt. Der usbekische Großmeister Javokhir Sindarov tritt gegen den amtierenden Weltmeister, den Inder Gukesh Dommaraju, an.