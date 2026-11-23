Der erste Schritt zur Weltkrone! Javokhir Sindarov spielt mit den weißen Steinen gegen Gukesh
Am 24. November beginnt eines der größten Ereignisse in der Welt des Schachs – der entscheidende Kampf um die Weltmeisterschaft!
Der usbekische Großmeister Javokhir Sindarov wird am Schachbrett gegen den amtierenden Weltmeister, den Inder Gukesh Dommaraju, antreten.
In der ersten Partie spielt Javokhir Sindarov mit den weißen Steinen. Das bedeutet, dass unser Landsmann die Partie mit dem ersten Zug eröffnen wird.
Dieses historische Treffen hat eine weitere Besonderheit: Beide Schachspieler sind 20 Jahre alt. Daher wird erwartet, dass dieses Duell eines der jüngsten in der Geschichte der Weltmeisterschaft sein wird.
In der 140-jährigen Geschichte der Weltmeisterschaft könnte zum ersten Mal ein Schachspieler aus Usbekistan die Weltkrone gewinnen!
Wer wird Ihrer Meinung nach gewinnen – Javokhir Sindarov oder Gukesh?
Hinterlassen Sie Ihre Prognose in den Kommentaren und wünschen Sie unserem Landsmann viel Glück!
Nur noch wenige Stunden bis zum Kampf um die Weltkrone!
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