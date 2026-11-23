Am 24. November beginnt eines der größten Ereignisse in der Welt des Schachs – der entscheidende Kampf um die Weltmeisterschaft!

Der usbekische Großmeister Javokhir Sindarov wird am Schachbrett gegen den amtierenden Weltmeister, den Inder Gukesh Dommaraju, antreten.

In der ersten Partie spielt Javokhir Sindarov mit den weißen Steinen. Das bedeutet, dass unser Landsmann die Partie mit dem ersten Zug eröffnen wird.