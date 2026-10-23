Cristiano Ronaldo auf Rekordjagd: Al-Nassr besiegt Al-Faisaly auswärts

Am 11. Spieltag der Saudi Pro League setzte sich der Titelanwärter Al-Nassr auswärts gegen Al-Faisaly mit einem souveränen 3:1-Sieg durch.

Der Hauptakteur der Partie war erneut der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo . Der Stürmer erreichte einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner Karriere und verhalf seinem Team zu einem Sprung in der Tabelle.

982. Tor von Ronaldo und VAR-Eingriff

Während der Begegnung agierte Cristiano Ronaldo sehr aktiv:

Historischer Meilenstein: Der portugiesische Torjäger traf in der 49. Minute ins gegnerische Netz und erzielte damit offiziell das 982. Tor seiner Profikarriere;

Aberkannter Doppelpack: Der Stürmer hatte während des Spiels ein weiteres Tor erzielt, doch nach Überprüfung durch den VAR wurde dieser Treffer annulliert.

Spielverlauf: Blitzstart und Schlusspunkt

Al-Nassr dominierte die gesamte Partie:

Blitzstart: Bereits in der 4. Minute eröffnete Abdullah Al-Hamdan den Torreigen (0:1);

Ronaldos Treffer: In der 49. Minute erhöhte Ronaldo den Vorsprung (0:2);

Antwort der Gastgeber: In der 66. Minute verkürzte Theo Bongonda für Al-Faisaly (1:2);

Der Schlusspunkt: In der 79. Minute erzielte der eingewechselte Brasilianer Angelo das dritte Tor und stellte den Endstand her (1:3).

Tabelle: Aufstieg auf den 2. Platz

Dieser Sieg half dem Klub aus Riad, seine Position in der Tabelle zu festigen:

Al-Nassr: Mit nun 25 Punkten klettert das Team auf den 2. Platz der Pro League;

Al-Faisaly: Bleibt mit 7 Punkten in der Gefahrenzone auf dem 15. Platz.

Spielstatistik:

Saudi Pro League. 11. Spieltag

Al-Faisaly — Al-Nassr 1:3