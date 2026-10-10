980. Tor! Ronaldo, Costa und Coman führen Al-Nassr zum Kantersieg

Saudi-Arabien Im Rahmen des 9. Spieltags der Saudi Pro League empfing Al-Nassr im heimischen Riad das Team von Al-Diriyah. Die mit Stars gespickten Gastgeber erzielten drei unbeantwortete Treffer und sicherten sich einen souveränen 3:0-Sieg, der offiziell besiegelt wurde.

Das Spiel hatte nicht nur sportlich durch die drei Punkte, sondern auch historisch im Hinblick auf die Rekorde im Weltfußball eine besondere Bedeutung.

Historischer Meilenstein für Ronaldo und Al-Nassrs Siegesserie

Die Gastgeber dominierten das Spielgeschehen über die gesamte Dauer und setzten die gegnerische Abwehr unter Dauerdruck:

980. Tor erzielt (23. Minute): Die portugiesische Legende Cristiano Ronaldo eröffnete den Torreigen. Dieser Treffer war das offizielle 980. Karrieretor des 41-jährigen Stürmers und bringt ihn der magischen 1000er-Marke einen weiteren Schritt näher.

Ausbau der Führung (35. Minute): Al-Nassr-Mittelfeldspieler Samu Costa traf ins gegnerische Netz und festigte die Überlegenheit seines Teams.

Der Schlusspunkt (77. Minute): Der französische Flügelstürmer Kingsley Coman stellte mit seiner individuellen Klasse den 3:0-Endstand her und entschied die Partie endgültig.

Tabelle: Ein neuer Schritt im Titelrennen

Nach diesem deutlichen Sieg machte der Riad-Gigant einen Sprung in der Tabelle:

Al-Nassr auf Platz 2: Durch die wichtigen drei Punkte erhöhte das Team sein Konto auf 19 Zähler und kletterte auf den 2. Platz der Pro-League-Tabelle.

Situation von Al-Diriyah: Die Gäste bleiben nach der Niederlage mit 11 Punkten auf dem 9. Tabellenplatz.

Spielbericht und Aufstellungen

Saudi Pro League, 9. Spieltag

Al-Nassr — Al-Diriyah 3:0

Tore: Cristiano Ronaldo (23.), Samu Costa (35.), Kingsley Coman (77.).

Al-Nassr: Bento, Al-Boushal, Simakan, Iñigo Martínez, Aman (Nasser, 84.), Al-Khaibari, Samu Costa, Coman (Yahya, 78.), Sadio Mané, João Félix (Al-Hamdan, 78.), Cristiano Ronaldo.

Al-Diriyah: Waleed Abdullah, Hussein (Mohammed Heban, 68.), Al-Faraj, Djimsiti, Lajami, Mbemba, Bulbina (Al-Qahtani, 84.), Idrissa Gueye, Enzo Millot, Óscar Rodríguez (Wadi, 83.), Darwin Núñez.

Al-Nassr unter der Führung von Cristiano Ronaldo bleibt im Titelrennen, während der Stürmer selbst der fantastischen Marke von 1000 Karrieretoren immer näher kommt.