Ronaldo trifft und verschießt Elfmeter: Al-Nassr verliert 1:3
Cristiano Ronaldo erzielte ein Tor und brachte Al-Nassr in Führung, doch diesmal reichte der Treffer des portugiesischen Superstars nicht für einen Sieg seiner Mannschaft. Saudi-Arabien Am 13. Spieltag der Meisterschaft besiegte Al-Ahli zu Hause Al-Nassr mit 3:1. Der Klub aus Dschidda drehte die Partie in der zweiten Halbzeit und sicherte sich wichtige drei Punkte.
Ronaldo eröffnet den Torreigen, vergibt aber einen Elfmeter
Al-Nassr startete aktiv in die Partie und ging in der 14. Minute durch Cristiano Ronaldo in Führung. Dies war das 986. Tor in der Profikarriere des Portugiesen.
Doch für Ronaldo bot sich in der Anfangsphase eine weitere Chance. In der 18. Minute erhielt Al-Nassr einen Elfmeter, den Cristiano jedoch nicht verwandeln konnte. So verpassten es die Gäste, ihre Führung auszubauen, und ermöglichten dem Gegner den Weg zurück ins Spiel.
Al-Ahli gleicht kurz vor der Pause aus
Das Team aus Dschidda schaffte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich. In der 45.+1 Minute traf Galeno zum 1:1-Zwischenstand.
In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gastgeber die Initiative und erzielten die entscheidenden Tore für den Sieg.
In der 71. Minute brachte Ivan Toney Al-Ahli per Elfmeter in Führung. Vier Minuten später, in der 75. Minute, erhöhte Ibañez auf 3:1.
In der verbleibenden Zeit konnte Al-Nassr das Ergebnis nicht mehr ändern, und das Spiel endete mit einem Sieg für die Gastgeber.
Veränderungen in der Tabelle
Mit diesem Sieg kommt Al-Ahli auf 24 Punkte und klettert auf den vierten Platz der Saudi Pro League.
Al-Nassr bleibt mit 28 Punkten auf dem dritten Rang. Trotz Ronaldos Tor konnte das Team an diesem Spieltag keine weiteren Punkte sammeln.
Saudi Pro League. 13. Spieltag
Al-Ahli – Al-Nassr 3:1
Tore: Galeno, 45.+1; Toney, 71 (Elfmeter); Ibañez, 75 – Ronaldo, 14.
Al-Ahli: Mendy, Battya, Demiral, Ibañez, Trincão, Al-Johani, Atangana, Balobaid, Spertsyan (Al-Buraikan, 81), Galeno, Toney.
Al-Nassr: Bento, Awad, Iñigo Martínez, Simakan, Ângelo (Ghareeb, 87), Al-Khaibari (Coman, 72), Boushal, Al-Hamdan, Samu Costa, Félix, Ronaldo.
Verschossener Elfmeter: Ronaldo, 18. Minute.
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