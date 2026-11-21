Cristiano Ronaldo erzielte ein Tor und brachte Al-Nassr in Führung, doch diesmal reichte der Treffer des portugiesischen Superstars nicht für einen Sieg seiner Mannschaft. Saudi-Arabien Am 13. Spieltag der Meisterschaft besiegte Al-Ahli zu Hause Al-Nassr mit 3:1. Der Klub aus Dschidda drehte die Partie in der zweiten Halbzeit und sicherte sich wichtige drei Punkte.

Ronaldo eröffnet den Torreigen, vergibt aber einen Elfmeter

Al-Nassr startete aktiv in die Partie und ging in der 14. Minute durch Cristiano Ronaldo in Führung. Dies war das 986. Tor in der Profikarriere des Portugiesen.

Doch für Ronaldo bot sich in der Anfangsphase eine weitere Chance. In der 18. Minute erhielt Al-Nassr einen Elfmeter, den Cristiano jedoch nicht verwandeln konnte. So verpassten es die Gäste, ihre Führung auszubauen, und ermöglichten dem Gegner den Weg zurück ins Spiel.