Warum kam Cristiano Ronaldo nicht nach Taschkent? Der Trainer von Al-Nassr erklärt den Grund

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Warum kam Cristiano Ronaldo nicht nach Taschkent? Der Trainer von Al-Nassr erklärt den Grund

Im Rahmen des 4. Spieltags der AFC Champions League Elite bereitet sich Taschkent darauf vor, einen weiteren großen Fußballabend auszurichten. Vor dem Duell gegen den saudi-arabischen Star-Klub Al-Nassr nahm Cheftrainer Ange Postecoglou an einer Pressekonferenz teil und äußerte sich zu wichtigen Themen.

Der erfahrene australische Fachmann sprach über die Komplexität des Spiels gegen den FC Pakhtakor Taschkent, über Cristiano Ronaldos Abwesenheit in Taschkent und erläuterte die Pläne seines Teams. Die Begegnung beginnt morgen, am 2. November um 18:45 Uhr im Pakhtakor-Zentralstadion.

Pakhtakors Gefährlichkeit und Analyse gegen saudi-arabische Klubs

Ange Postecoglou betonte, dass er den Gegner gründlich analysiert habe und hob die gefährlichen Aspekte der „Löwen“ hervor:

  • Aggressivität im Angriff: Das Offensivpotenzial von Pakhtakor wurde hoch bewertet. Sie sind in der Lage, vor heimischer Kulisse jeden Gegner unter Druck zu setzen;

  • Unentschieden gegen saudi-arabische Giganten: Die Tatsache, dass der usbekische Klub gegen die zwei vorherigen saudi-arabischen Gegner kompromisslos spielte und Punkte holte, wurde vom Stab von Al-Nassr berücksichtigt;

  • Fokus auf das eigene Spiel: Unabhängig von der Analyse des Gegners betonte Postecoglou, dass seine Schützlinge ihrem eigenen Stil und ihrer Philosophie treu bleiben werden.

Warum kam Ronaldo nicht? Rotation und wichtiges Spiel in der heimischen Liga

Das Hauptthema, das Millionen usbekischer Fans interessiert — die Abwesenheit des Weltstars Cristiano Ronaldo im Kader wurde vom Trainer ausführlich kommentiert:

  • Dichter Spielplan und Rotation: Es wurde erklärt, dass der Kader zwar ausreichend groß sei, aber aufgrund des extrem dichten Spielplans die Entscheidung getroffen wurde, Ronaldo und einigen anderen Stammspielern eine Pause zu gönnen;

  • Entscheidendes Ligaspiel: Dass das Team am Freitag in der Saudi Pro League vor einem sehr wichtigen Duell steht, war ebenfalls ein Grund für diese Entscheidung;

  • Tempo und Stabilität: Es wurde hervorgehoben, dass sich das Spiel der Mannschaft nach der FIFA-Abstellungsperiode verbessert hat und trotz anfänglicher Schwierigkeiten bei der Anpassung nun eine systematische Stabilität erreicht wird.

Spielinformationen:

  • Wettbewerb: AFC Champions League Elite, 4. Spieltag

  • Begegnung: Pakhtakor (Usbekistan) — Al-Nassr (Saudi-Arabien)

  • Datum und Uhrzeit: 2. November, 18:45 Uhr (Ortszeit Taschkent)

  • Stadion: Pakhtakor-Zentralstadion, Taschkent

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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