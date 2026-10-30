Vor dem Spitzenspiel der AFC Champions League Elite in Taschkent zwischen Pakhtakor und Al-Nassr erreichte die Fußballfans eine unerwartete Nachricht. Der berühmte saudische Star Cristiano Ronaldo in Usbekistanwird das Spiel verpassen.

Laut dem saudischen Medium „Addiriyah“ hat Cheftrainer Ange Postecoglou entschieden, den portugiesischen Torjäger nicht in den Kader für die Reise nach Taschkent aufzunehmen.

Grund für die Entscheidung: Dichter Spielplan und Belastungssteuerung

Obwohl kein offizieller medizinischer Grund für das Fehlen des portugiesischen Stars genannt wurde, erklären Experten dies mit folgenden Faktoren:

Dichter Spielplan: Al-Nassr spielt derzeit in der Saudi Pro League und in kontinentalen Wettbewerben nach einem extrem engen Zeitplan. Das Trainerteam hat diesen Schritt unternommen, um die Leistungsträger zu schonen und die Kräfte richtig zu verteilen;

Harter Titelkampf in der heimischen Liga: Der Verein aus Riad kämpft in der heimischen Meisterschaft um den Titel, und es wurde als wichtig erachtet, Ronaldo vor den anstehenden wichtigen Begegnungen vor langen Flügen und unnötiger Ermüdung zu bewahren.

Die Bilanz von Al-Nassr in der saudischen Meisterschaft

Der Riad-Gigant spielt in der heimischen Liga sehr souverän:

9 Siege in 11 Spielen: Die Schützlinge von Ange Postecoglou konnten seit Saisonbeginn in 11 Spieltagen bereits 9 Siege einfahren;

Punktverluste: Das Team hat im Saisonverlauf nur gegen Al-Ittihad verloren und an einem weiteren Spieltag ein Unentschieden gegen Al-Khaleej erreicht;

Tabellensituation: Derzeit belegt das Team mit 28 Punkten den 2. Platz. Tabellenführer Al-Qadsiah hat die gleiche Punktzahl, was den Titelkampf in eine heiße Phase bringt.

Auch wenn die Fußballfans in Taschkent sehnsüchtig auf den Auftritt des legendären Cristiano Ronaldo im Pakhtakor-Zentralstadion gewartet haben, bereitet sich der saudische Klub mit seinen übrigen Stars darauf vor, in der usbekischen Hauptstadt ernsthaften Widerstand zu leisten.