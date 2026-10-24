Australierin stellt mit 7079 Klimmzügen in 24 Stunden Weltrekord auf

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Australierin stellt mit 7079 Klimmzügen in 24 Stunden Weltrekord auf

Die 34-jährige Australierin Olivia Vinson hat den Guinness-Weltrekord der Frauen im Klimmziehen innerhalb von 24 Stunden mit 7079 Wiederholungen gebrochen. Sie übertraf die bisherige Bestmarke fast um das Doppelte und rückte mit dieser beeindruckenden Leistung in Sachen körperlicher Ausdauer in den Fokus der Öffentlichkeit.

Interessanterweise stammte die Idee ursprünglich von Olivias Ehemann und Trainer. Die Fitness-Enthusiastin lachte zunächst über den Vorschlag, da sie nicht glaubte, dass ein solcher Rekord zu brechen sei. Doch mit der Zeit begann sie, die Machbarkeit dieses Ziels ernsthaft zu prüfen.

Olivia trainierte drei Monate lang für die Herausforderung. Während des Rekordversuchs verletzte sie sich jedoch an der Bizepssehne und konnte das Klimmziehen nicht fortsetzen, weshalb sie ihr Vorhaben abbrechen musste. Nach einer mehrmonatigen Erholungsphase kehrte sie zum Training zurück und beschloss, ihr Ziel erneut in Angriff zu nehmen.

„Ich suchte nach einer noch größeren Herausforderung für mich. Mein Mann und Trainer schlug vor, 24 Stunden lang Klimmzüge zu machen. Zuerst musste ich wirklich lachen, weil ich nicht glaubte, dass ich das schaffen könnte. Ich sah, dass der damalige Rekord bei 4081 lag und dachte wieder, dass das unmöglich sei. Dann habe ich ein wenig gerechnet und kam zu dem Schluss, dass ich es vielleicht doch schaffen könnte“, sagte Vinson gegenüber Guinness-Vertretern.

Für einen normalen Menschen scheint es fast unmöglich, innerhalb von 24 Stunden tausende Male Klimmzüge zu machen. Olivia erreichte jedoch ein Ergebnis, das weit über dieser Marke liegt. Der vorherige Rekord wurde 2021 von der Polin Paula Gorlo mit 4081 Klimmzügen aufgestellt.

Vom 29. bis 30. März dieses Jahres verbesserte die 34-jährige Australierin diesen Rekord und schaffte insgesamt 7079 Klimmzüge innerhalb von 24 Stunden. Das entspricht durchschnittlich fast fünf Klimmzügen pro Minute.

„Als ich mit dieser Herausforderung begann, habe ich wirklich nicht geglaubt, dass ich ein solches Ergebnis erzielen könnte. Jetzt zwingt mich dieser Erfolg dazu, meine Ansichten über alles, was ich für unmöglich hielt, zu überdenken“, sagte Olivia.

Ihr Ergebnis zeigt nicht nur die Bedeutung körperlicher Fitness, sondern auch von Entschlossenheit und Geduld. Es ist gut möglich, dass Olivia Vinson in Zukunft erneut einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde finden wird.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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