Offiziell bestätigt: Wann findet der Kampf zwischen Bogdan Guskov und Robert Whittaker statt?

Die weltweit führende Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC hat offiziell den nächsten Kampf des usbekischen Kämpfers Bogdan Guskov bekannt gegeben. Der Vertreter unseres Landes trifft auf den berühmten australischen Star Robert Whittaker, einen ehemaligen UFC-Weltmeister im Mittelgewicht.

Dieser kompromisslose Kampf findet am 6. Februar 2027 im Rahmen des prestigeträchtigen UFC Fight Night Turniers in Sydney, Australien, im Halbschwergewicht statt. Guskov wird gegen seinen Gegner in dessen Heimat antreten – unter dem Druck der heimischen Kulisse.

Wettbewerb im Ranking und Situation in der Gewichtsklasse

Der Status beider Kämpfer, die das Oktagon betreten, unterstreicht die Bedeutung dieses Duells:

Platzierungen im Ranking: Während Bogdan Guskov derzeit den 10. Platz im UFC-Ranking belegt, steht Whittaker direkt dahinter auf Rang 11;

Der Wert des Sieges: Ein Sieg in diesem Duell dient für Guskov als riesiges Sprungbrett, um in die Top 5 der Halbschwergewichtsklasse einzuziehen und dem Meisterschaftsgürtel näher zu kommen.

Wer ist der Gegner? Karriere und letzte Kämpfe von Robert Whittaker

Der Australier Der 35-jährige ehemalige Weltmeister verfügt über große Erfahrung im Oktagon und hat in seiner Profikarriere 28 Siege und 9 Niederlagen erzielt:

Erfolgreiches Debüt in der neuen Gewichtsklasse: Whittaker gab sein Debüt im Halbschwergewicht am 12. Juli dieses Jahres gegen Nikita Krylov und besiegte seinen Gegner bereits in der 1. Runde vorzeitig;

Letzte Prüfungen: Vor diesem Sieg musste er sich in seiner Karriere gegen Reinier de Ridder sowie Khamzat Chimaev geschlagen geben;

Historie der Niederlagen: Zwei seiner 9 Karriereniederlagen musste er gegen den ehemaligen Champion Israel Adesanya hinnehmen.

Für Bogdan Guskov könnte ein Auswärtssieg gegen den ehemaligen Champion einer der größten Erfolge seiner Karriere werden.