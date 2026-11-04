Robert Whittaker spricht über den Kampf gegen unseren Landsmann Bogdan Guskov

·65·Sport
Robert Whittaker spricht über den Kampf gegen unseren Landsmann Bogdan Guskov

Der ehemalige UFC-Mittelgewichtschampion und berühmte australische Kämpfer Robert Whittaker teilte seine Gedanken vor dem wichtigen Duell gegen den Vertreter Usbekistans, Bogdan Guskov. Dieser spannende Kampf findet am 7. Februar 2027 im australischen Sydney im Rahmen des Turniers UFC Fight Night 298 in der Halbschwergewichtsklasse statt.

Rückkehr nach Sydney nach 10 Jahren Pause

Whittaker betonte, dass er seit über 10 Jahren nicht mehr in seiner Heimatstadt Sydney im Oktagon stand. Er merkte an, dass sein letzter Kampf in dieser Stadt genau in die Zeit seines Wechsels ins Mittelgewicht fiel:

«Alle meine Freunde, meine Familie und meine Fans werden beim Turnier dabei sein. Ich werde euch eine echte Show bieten!»

Robert Whittaker

Warum ausgerechnet Bogdan Guskov? Einschätzung des Gegners

Der australische ehemalige Champion gab bekannt, dass die Organisatoren ursprünglich mehrere andere Kandidaten für diesen Kampf in Betracht gezogen hatten, diese jedoch aus verschiedenen Gründen ablehnten. Nur unser Landsmann Bogdan Guskov zögerte nicht und nahm das Angebot an, nach Sydney zu fliegen, um gegen den ehemaligen Champion anzutreten.

In seinem Podcast bewertete Whittaker Guskovs kämpferisches Potenzial hoch und beschrieb ihn als starken Knockouter:

«Guskov ist groß, hat eine hohe Reichweite und ist für das Halbschwergewicht ein gefährlicher Gegner mit einem sehr harten Schlag. Wenn er mich sauber trifft, wird das sehr schmerzhaft. Aber mein Kampfplan bleibt derselbe — zuschlagen und selbst keine Treffer kassieren.»

UFC Fight Night 298: Details zum Kampf Whittaker — Guskov

Indikatoren

Details

Kämpfer

Robert Whittaker (Australien) vs Bogdan Guskov (Usbekistan)

Turniername

UFC Fight Night 298

Datum

7. Februar 2027

Austragungsort

Sydney, Australien

Gewichtsklasse

Halbschwergewicht (Light Heavyweight)

Status

Duell zwischen einem ehemaligen Champion und einem TOP-15 Knockouter

Für den usbekischen Sportler ist diese Auseinandersetzung nicht nur eine Chance, einen der bekanntesten Namen im Weltsport zu besiegen, sondern auch ein großer Schritt, um fest in die Riege der Spitzenkämpfer des UFC-Halbschwergewichts einzuziehen.

Glauben Sie, dass unser Landsmann Bogdan Guskov den Gastgeber Robert Whittaker in Sydney mit seinen starken Knockout-Schlägen stoppen kann?

Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diese wichtige Kampfnachricht sofort mit allen MMA-Fans!

Robert WhittakerBogdan GuskovUFC Fight Night 298MMAKampfsport
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Offiziell bestätigt: Wann findet der Kampf zwischen Bogdan Guskov und Robert Whittaker statt?Offiziell bestätigt: Wann findet der Kampf zwischen Bogdan Guskov und Robert Whittaker statt?2 November 21:49Whittaker nimmt Guskov ins Visier: Steht ein neuer Kampf bevor?Whittaker nimmt Guskov ins Visier: Steht ein neuer Kampf bevor?8 August 07:18UFC-Rangliste aktualisiert: Drei Usbeken vertretenUFC-Rangliste aktualisiert: Drei Usbeken vertreten5 August 06:17Bogdan Guskov äußert sich selbstbewusst vor dem Kampf gegen AnkalaevBogdan Guskov äußert sich selbstbewusst vor dem Kampf gegen Ankalaev24 Juli 15:17Bogdan Guskov trifft in Serbien im Rematch auf Jan BlachowiczBogdan Guskov trifft in Serbien im Rematch auf Jan Blachowicz19 Juni 07:44„Page — ein völlig anderes Niveau!“: Bogdan Guskov analysiert die Niederlage von Nursulton Ruziboev„Page — ein völlig anderes Niveau!“: Bogdan Guskov analysiert die Niederlage von Nursulton Ruziboev7 September 12:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer