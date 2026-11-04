Der ehemalige UFC-Mittelgewichtschampion und berühmte australische Kämpfer Robert Whittaker teilte seine Gedanken vor dem wichtigen Duell gegen den Vertreter Usbekistans, Bogdan Guskov. Dieser spannende Kampf findet am 7. Februar 2027 im australischen Sydney im Rahmen des Turniers UFC Fight Night 298 in der Halbschwergewichtsklasse statt.

Rückkehr nach Sydney nach 10 Jahren Pause

Whittaker betonte, dass er seit über 10 Jahren nicht mehr in seiner Heimatstadt Sydney im Oktagon stand. Er merkte an, dass sein letzter Kampf in dieser Stadt genau in die Zeit seines Wechsels ins Mittelgewicht fiel:

«Alle meine Freunde, meine Familie und meine Fans werden beim Turnier dabei sein. Ich werde euch eine echte Show bieten!» — Robert Whittaker

Warum ausgerechnet Bogdan Guskov? Einschätzung des Gegners

Der australische ehemalige Champion gab bekannt, dass die Organisatoren ursprünglich mehrere andere Kandidaten für diesen Kampf in Betracht gezogen hatten, diese jedoch aus verschiedenen Gründen ablehnten. Nur unser Landsmann Bogdan Guskov zögerte nicht und nahm das Angebot an, nach Sydney zu fliegen, um gegen den ehemaligen Champion anzutreten.

In seinem Podcast bewertete Whittaker Guskovs kämpferisches Potenzial hoch und beschrieb ihn als starken Knockouter:

«Guskov ist groß, hat eine hohe Reichweite und ist für das Halbschwergewicht ein gefährlicher Gegner mit einem sehr harten Schlag. Wenn er mich sauber trifft, wird das sehr schmerzhaft. Aber mein Kampfplan bleibt derselbe — zuschlagen und selbst keine Treffer kassieren.»

UFC Fight Night 298: Details zum Kampf Whittaker — Guskov

Indikatoren Details Kämpfer Robert Whittaker (Australien) vs Bogdan Guskov (Usbekistan) Turniername UFC Fight Night 298 Datum 7. Februar 2027 Austragungsort Sydney, Australien Gewichtsklasse Halbschwergewicht (Light Heavyweight) Status Duell zwischen einem ehemaligen Champion und einem TOP-15 Knockouter

Für den usbekischen Sportler ist diese Auseinandersetzung nicht nur eine Chance, einen der bekanntesten Namen im Weltsport zu besiegen, sondern auch ein großer Schritt, um fest in die Riege der Spitzenkämpfer des UFC-Halbschwergewichts einzuziehen.

Glauben Sie, dass unser Landsmann Bogdan Guskov den Gastgeber Robert Whittaker in Sydney mit seinen starken Knockout-Schlägen stoppen kann?

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