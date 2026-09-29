Der usbekische Gewichtheber Akbar Djuraev erzielte bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 ein weiteres historisches Ergebnis. Unser Landsmann erreichte nach zwei Übungen mit einem Ergebnis von 423 Kilogramm die Goldmedaille.

Djuraevs Leistung beschränkte sich nicht nur auf den Meistertitel. Während des Wettbewerbs brach unser Athlet Welt- und Asienrekorde und in Aichi-Nagoyabeendete seine Teilnahme mit mehreren Spitzenleistungen.

423 Kilogramm — das Meisterergebnis

Akbar Djuraev bewies in den Gewichtheber-Wettkämpfen eindrucksvoll, dass er der stärkste Athlet seiner Gewichtsklasse ist.

Unser Landsmann erzielte in den Disziplinen Reißen und Stoßen insgesamt 423 Kilogramm . Dieser Wert sicherte ihm den absoluten Sieg in seiner Gewichtsklasse.

Damit fügte Djuraev der usbekischen Delegation bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 eine weitere Goldmedaille hinzu.

Doch neben dem Meistertitel war seine größte Neuerung im Wettbewerb mit den Rekorden verbunden.

Im Reißen — ein neuer Weltrekord

Djuraev erzielte in der Disziplin Reißen 197 Kilogramm und stellte damit einen neuen Weltrekord auf.

Dieser Wert war einer der Höhepunkte des Auftritts des Athleten in Aichi-Nagoya.

Das Ergebnis von 197 Kilogramm spielte nicht nur eine wichtige Rolle in seinem Kampf um den Titel, sondern ging auch als neuer Weltrekord im Gewichtheben in die Geschichte ein.

Auch Asienrekorde wurden gebrochen

Akbar Djuraevs Rekorde beschränkten sich nicht nur auf das Weltresultat.

Der usbekische Champion schaffte es auch, die Asienrekorde im Reißen und Stoßen zu brechen.

Infolgedessen beendete Djuraev seine Teilnahme an den Aichi-Nagoya 2026 mit mehreren großen Erfolgen gleichzeitig:

Goldmedaille bei den Asienspielen;

ein Ergebnis von 423 Kilogramm in der Zweikampfwertung;

Weltrekord von 197 Kilogramm im Reißen;

Asienrekorde im Reißen und Stoßen.

Das nächste Gold für die usbekische Delegation

In Aichi-Nagoya kämpfen usbekische Athleten weiterhin in verschiedenen Disziplinen um Medaillen.

Akbar Djuraevs Goldmedaille war eine weitere wertvolle Auszeichnung für die Delegation des Landes. Doch die Bedeutung dieses Sieges misst sich nicht nur an der Medaille.

Denn Djuraev krönte den Meistertitel mit einem Weltrekord und Asienrekorden .

423 Kilogramm sind das Ergebnis, das für die Goldmedaille ausreichte. 197 Kilogramm ist die Zahl, die zum Weltrekord wurde.

Damit hat Akbar Djuraev bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 nicht nur bewiesen, dass er in seiner Gewichtsklasse konkurrenzlos ist, sondern auch ein weiteres glänzendes Kapitel in der Geschichte des usbekischen Gewichthebens geschrieben.

Goldmedaille, Weltrekord und Asienrekorde — Akbar Djuraevs Meisternacht in Aichi-Nagoya wird mit diesem Trio in die Geschichte eingehen.