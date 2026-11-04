Bogdan Guskov spricht über seinen Plan, den ehemaligen UFC-Champion Robert Whittaker zu besiegen

Der bekannte usbekische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Bogdan Guskov bereitet sich offiziell auf eine der größten und verantwortungsvollsten Herausforderungen seiner Karriere vor. Unser Landsmann äußerte sich erstmals zu seinem nächsten, von der weltweit renommiertesten Promotion offiziell angekündigten Kampf und versprach seinen Fans einen spektakulären und intensiven Knockout.

Im kommenden Kampf wird Guskov gegen einen der legendären Stars der UFC, den ehemaligen Champion Robert Whittaker, antreten.

Hauptveranstaltung in Sydney: Datum und Status des Kampfes

Dieses wichtige Duell wird zu einem der Hauptereignisse des internationalen Turniers:

Zeit und Ort: Der Kampf findet am 7. Februar 2027 im Rahmen des Turniers „UFC Fight Night Sydney“ in Sydney, Australien, statt.

Platzierung auf der Fight Card: Das Aufeinandertreffen zwischen Guskov und Whittaker findet als Co-Main Event , also als zweitwichtigster Kampf des Abends, statt.

Niveau des Gegners: Der Australier Robert Whittaker (35) ist ein ehemaliger UFC-Mittelgewichtschampion und wird auf heimischem Boden in das Oktagon steigen.

„Sie lieben mich für meine spektakulären Kämpfe“: Guskovs Plan

In einem Interview mit „Red Corner MMA“ erkannte der usbekische Athlet die Stärken seines kommenden Gegners an und legte sein Hauptziel offen dar:

Nur ein vorzeitiger Sieg: „Natürlich werde ich versuchen, einen spektakulären Kampf zu zeigen. Die Fans lieben mich für meine unterhaltsamen Kämpfe. Ich werde versuchen, meinen Gegner auszuknocken“, sagte Guskov.

Schlüssel zum Erfolg im Oktagon: „Robert ist ein ehemaliger Champion! Es gibt mehrere Schlüssel zum Sieg, aber welcher davon wirklich funktioniert, muss im Oktagon entschieden werden“, schloss der usbekische Sportler.

Der Kampf von Bogdan Guskov gegen den ehemaligen König der Division gilt als entscheidendes Duell für seinen Aufstieg in den UFC-Rankings und seine mögliche Teilnahme am Titelrennen.