„Usbekistan hat die Schwachstellen Russlands aufgedeckt“: Probleme im Team von Karpin

Es wurde jedoch die Frage gestellt, warum Karpin immer noch verschiedene Experimente durchführt.

Im Gespräch wurde auch der Arbeitsstil von Waleri Karpin in der Nationalmannschaft diskutiert. Der Journalist erinnerte daran, dass der Trainer mehr als vier Jahre lang die Möglichkeit hatte, ohne Ergebnisdruck zu arbeiten. Unter diesen Bedingungen hätte er einen festen Kader aufbauen und die Spieler zu einer Mannschaft formen können, die sich gegenseitig versteht und stabil spielt.

„Ich denke, das hängt damit zusammen, dass die erste Saisonhälfte zu Ende geht. Die Spieler sind spürbar müde, weder die Emotionen noch die Kraft sind wie früher“, sagte der ehemalige Trainer.

Seiner Meinung nach sind die Spieler körperlich erschöpft, und auch die Emotionen und die Energie aus früheren Spielen seien deutlich zurückgegangen.

Nach dem Spiel gaben die Spieler der russischen Nationalmannschaft zu, dass die Intensität auf dem Platz nicht dem erwarteten Niveau entsprach. Chomucha erklärte diesen Umstand damit, dass sich der erste Teil der Saison dem Ende zuneigt.

Chomucha war insbesondere mit der Defensivlinie der russischen Nationalmannschaft unzufrieden. Er betonte, dass die Verteidiger im Spiel gegen Usbekistan nicht souverän agiert hätten. Der Sieg auf der Anzeigetafel könne also nicht alle Mängel des Teams verdecken.

„Zunächst einmal ist es erfreulich, dass die Mannschaft Charakter gezeigt hat, das Spiel nach einem unglücklichen Start gedreht und gewonnen hat. Aber es ist auch offensichtlich, dass es genug Probleme gibt“, sagte der Experte.

Dmitri Chomucha bewertete den Sieg der russischen Nationalmannschaft gegen Usbekistan, bei dem sie einen Rückstand drehen konnte, positiv. Seiner Meinung nach ist es erfreulich, dass die Spieler in einer schwierigen Situation Charakter gezeigt haben. Dennoch wurden während des Spiels auch die Schwächen des Teams deutlich.

Der ehemalige Trainer der Jugendmannschaft von ZSKA Moskau sprach darüber in einem exklusiven Interview mit dem Internetportal „Euro-Football“. Seine Überlegungen zeigten einmal mehr, welche Fragen hinter dem hart erkämpften Sieg der russischen Nationalmannschaft gegen Usbekistan stehen.

Obwohl die russische Nationalmannschaft im Spiel gegen Usbekistan mit 0:2 zurücklag, gewann sie am Ende mit 3:2. Doch dieses Ergebnis bedeutet nicht, dass im russischen Fußball alles in Ordnung ist. Im Gegenteil: Der ehemalige Trainer Dmitri Chomucha äußerte sich nach dem Spiel kritisch über die Defensivschwächen, die ständigen Experimente von Trainer Waleri Karpin und die persönlichen Ansichten einiger Spieler, die sie über die Interessen der Mannschaft stellen.

Maxim Gluschenkow lehnt Nationalmannschaft ab: Er wird nicht gegen Usbekistan spielen

Lesen Sie auch · 30 Oktober Maxim Gluschenkow lehnt Nationalmannschaft ab: Er wird nicht gegen Usbekistan spielen

Chomucha sagte, man könne dieser Meinung zustimmen, betonte aber, dass er nicht wisse, nach welchem Plan der Trainerstab arbeite. Gleichzeitig warf er eine wichtige Frage im Hinblick auf eine mögliche Rückkehr der russischen Nationalmannschaft zu internationalen Wettbewerben auf.

„Wenn die russische Nationalmannschaft zu internationalen Wettbewerben zurückkehrt, werden Spieler wie Komlitschenko oder Mirantschuk weit über dreißig sein. Wie ist geplant, sie dann einzusetzen?“, fragte der Experte.

Hinter diesem Gedanken steckt ein weiteres ernstes Thema: Die Nationalmannschaft sollte sich nicht nur auf die heutigen Spiele beschränken, sondern auch den Kader und das Spielsystem für die Zukunft aufbauen.

Welchen Aspekt der russischen Nationalmannschaft bewertete Chomucha positiv?

Der ehemalige Trainer wurde auch gefragt, wann er das letzte Mal Freude am Spiel der russischen Nationalmannschaft hatte. Er erinnerte an die Zeit der Pflichtspiele und sagte, dass Freundschaftsspiele nicht das volle Gefühl vermitteln, das zum Fußball dazugehört.

Gleichzeitig verhehlte Chomucha nicht, dass er auch in den letzten Freundschaftsspielen positive Veränderungen sehe. Seiner Meinung nach forme sich eine Gruppe von Spielern, die im Angriff Kombinationsfußball zeigen könne.

Besonders positiv bewertete er das gegenseitige Verständnis, wenn junge und erfahrene Spieler gemeinsam auf dem Platz stehen. Dies könne darauf hindeuten, dass in der russischen Nationalmannschaft eine gewisse Grundlage für die Zukunft entstehe.

Warum wurde Gluschenkow nicht in die Nationalmannschaft berufen? Chomucha sieht auch den Spieler selbst in der Schuld

Der kritischste Teil des Gesprächs widmete sich der Situation um Maxim Gluschenkow.

Zuvor hatte Waleri Karpin erklärt, dass er mit der Arbeitseinstellung des Spielers nicht zufrieden sei und ihn deshalb nicht in die Nationalmannschaft berufen habe. Der Journalist betonte, dass ein Trainer auch mit Starspielern einen individuellen Ansatz finden, sie motivieren und ihnen helfen müsse, sich als wichtig für das Team zu fühlen.

Chomucha unterstützte in dieser Frage die Position des Trainers.

„Ich stehe immer auf der Seite des Trainers – egal ob er gut oder schlecht ist. Wenn ein Spieler die Ehre des Landes verteidigen will, muss er alle persönlichen Faktoren, wie seine Arbeit im Verein oder die Situation in der Nationalmannschaft, beiseitelegen“, sagte er.

Der Experte ist der Meinung, dass Spieler manchmal dazu neigen, anderen die Schuld zu geben, anstatt ihre eigenen Fehler einzugestehen. Er betonte, dass in einer solchen Situation jeder Spieler auch sein eigenes Handeln objektiv bewerten müsse.

„Alle sind schuld, nur die Spieler sind ideal“: Der Experte deutete auf Gluschenkow hin

Der Journalist erinnerte daran, dass der Charakter von Top-Spielern nicht einfach sei und der Trainer deshalb einen speziellen Ansatz finden müsse, um mit ihnen zu arbeiten.

Chomucha sagte, dass der Fall Gluschenkow kein Einzelfall sei. Seiner Meinung nach sei es nicht richtig, nur den Arbeitsstil des Trainers zu diskutieren, wenn es um die Einstellung eines Spielers zur Nationalmannschaft gehe.

Im Gespräch wurde auch Karpins Zeit bei Dynamo erwähnt. Der Journalist fragte, ob die Schwierigkeiten des Trainers im Umgang mit Spielern auch die Ergebnisse im Verein beeinflusst haben könnten.

Chomucha schloss nicht aus, dass Karpin möglicherweise keinen Ansatz gefunden habe, der zu allen Spielern passe. Er betonte jedoch, dass auch das Umfeld der Spieler ihnen die richtigen Ratschläge geben müsse.

Seiner Meinung nach sollte man es als ernstes Signal werten, wenn sich auch die Teamkollegen über das eigene Verhalten beschweren.

„Wenn dir deine Teamkollegen Vorwürfe machen, ist das bereits ein ernstes Zeichen. Dann sollte man darüber nachdenken: Mache ich alles richtig? Das betrifft in erster Linie Gluschenkow“, sagte Chomucha.

„In der Nationalmannschaft muss man persönliche Wünsche beiseitelegen“

Der Journalist erinnerte daran, dass Gluschenkow bei Zenit unter Sergei Semak problemlos spiele, und wies auf den Unterschied zwischen den Arbeitsprozessen im Verein und in der Nationalmannschaft hin.

Chomucha erklärte, dass es einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Systemen gebe. Er betonte, dass der Trainer der Nationalmannschaft sehr wenig Zeit habe, um mit den Spielern zu arbeiten. Der Spieler müsse kommen, seine Aufgabe erfüllen und zu seinem Verein zurückkehren.

Aus diesem Grund sollte ein Spieler nicht ständig nach Ausreden suchen, wenn er mit dem Trainer, den Teamkollegen oder anderen persönlichen Faktoren unzufrieden ist.

„Wenn du die Ehre des Landes verteidigst, musst du auch wissen, wie man über manche Dinge, die einem nicht gefallen, hinwegsieht“, betonte der ehemalige Trainer.

Das Spiel gegen Usbekistan ist für die russische Nationalmannschaft nicht nur ein Spiel, das mit einem Sieg endete

Aus den Überlegungen von Dmitri Chomucha geht hervor, dass der 3:2-Sieg der russischen Nationalmannschaft gegen Usbekistan auch unter Experten eine Reihe von Fragen aufgeworfen hat.

Einerseits haben die russischen Spieler einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt und Willen sowie Charakter gezeigt. Andererseits dauern die Diskussionen über die Unsicherheit in der Defensive, die Müdigkeit der Spieler, die ständigen Kaderänderungen und die internen Beziehungen im Team an.

Für die usbekische Nationalmannschaft war dieses Spiel in anderer Hinsicht bedeutsam: Der Gegner war gezwungen, nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück ins Spiel zu finden. Doch die Niederlage am Ende lässt auch Fragen offen, warum unsere Nationalmannschaft die 2:0-Führung nicht halten konnte.

Im Fußball löst ein Sieg manchmal nicht alle Probleme. Am Beispiel der russischen Nationalmannschaft war genau das zu beobachten: Das 3:2 auf der Anzeigetafel ist ein Sieg, aber die Diskussionen nach dem Spiel werden noch lange anhalten.