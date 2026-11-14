Niederlande deklassieren Griechenland mit 7:0: Was sagt Xavi Hernández dazu?

Im Rahmen des 5. Spieltags der UEFA Nations League empfing die niederländische Nationalmannschaft Griechenland auf heimischem Boden und sorgte für eine echte Sensation. Ohne ein Gegentor zu kassieren, erzielten die Niederländer 7 Tore und bescherten den Fans einen unvergesslichen Abend.

Xavi Hernández' Kommentar nach dem Spiel

Nach der Begegnung äußerte sich der Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft, Xavi Hernández, auf der offiziellen UEFA-Website zum Spiel:

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Wir haben großartig agiert: Wir wussten, wie wir angreifen müssen, haben die Räume mehrfach genutzt und viele Chancen kreiert. Die erste Halbzeit war hervorragend, daher muss ich den Spielern gratulieren. Aber das ist nur ein Spiel. Wir müssen auf diesem Weg weitermachen. Es liegt noch ein langer Weg vor uns», sagte der Trainer.

Xavi ging auch gesondert auf die Stärke des Gegners ein: