Niederlande deklassieren Griechenland mit 7:0: Was sagt Xavi Hernández dazu?
Im Rahmen des 5. Spieltags der UEFA Nations League empfing die niederländische Nationalmannschaft Griechenland auf heimischem Boden und sorgte für eine echte Sensation. Ohne ein Gegentor zu kassieren, erzielten die Niederländer 7 Tore und bescherten den Fans einen unvergesslichen Abend.
Xavi Hernández' Kommentar nach dem Spiel
Nach der Begegnung äußerte sich der Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft, Xavi Hernández, auf der offiziellen UEFA-Website zum Spiel:
«Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Wir haben großartig agiert: Wir wussten, wie wir angreifen müssen, haben die Räume mehrfach genutzt und viele Chancen kreiert. Die erste Halbzeit war hervorragend, daher muss ich den Spielern gratulieren. Aber das ist nur ein Spiel. Wir müssen auf diesem Weg weitermachen. Es liegt noch ein langer Weg vor uns», sagte der Trainer.
Xavi ging auch gesondert auf die Stärke des Gegners ein:
«Die Spieler arbeiten im Training sehr hart. Ich bin stolz auf sie. Griechenland hat eine sehr gute Mannschaft mit talentierten Spielern, besonders in der Offensive. Sie spielen bei starken Vereinen. Deshalb haben wir heute auf einem hohen Niveau agiert. Ein großer Sieg!»
Spielstatistiken und Torschützen
Daten
Ergebnis
Niederlande — Griechenland — 7:0
Torschützen
Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders (3), Jurriën Timber (2), Donyell Malen
Tabellenplatz
Niederlande (11 Punkte, 1. Platz), Griechenland (8 Punkte, 2. Platz)
Helden des Spiels und Situation in der Gruppe
Zur Erinnerung: In diesem Spiel eröffnete auf Seiten der Niederländer Crysencio Summerville den Torreigen, während Tijjani Reijnders das gegnerische Tor dreimal traf und einen Hattrick erzielte. Zudem erzielte Jurriën Timber einen Doppelpack, und Donyell Malen setzte den Schlusspunkt.
Nach diesem hohen Sieg führt die niederländische Nationalmannschaft mit 11 Punkten souverän die Gruppe 2 an und ist Tabellenführer. Griechenland folgt mit 8 Punkten auf dem zweiten Platz.
Glauben Sie, dass die niederländische Nationalmannschaft unter Xavi Hernández in der aktuellen Nations-League-Saison den Titel gewinnen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…