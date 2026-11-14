Torwart nach tödlichem Zusammenstoß mit einem Fußballer für 12 Spiele gesperrt

Im spanischen Fußball hat sich eine beispiellose und zutiefst tragische Katastrophe ereignet. Gegen den Torwart des FC Andorra, Jesús Owono, wurde eine harte sportdisziplinarische Maßnahme verhängt. Nach einem rücksichtslosen Einsteigen auf dem Spielfeld verstarb der Mittelfeldspieler von CD Tenerife, Jesús de Miguel. Er verstarb infolge des Vorfalls.

Die drastische Entscheidung des Disziplinarausschusses

Der Disziplinarausschuss des Königlich Spanischen Fußballverbandes (RFEF) hat den Vorfall eingehend untersucht und beschlossen, Jesús Owono für 12 Spiele zu sperren. Dies wurde offiziell bekannt gegeben. Expertenbetonen, dass dies eine der schwersten Strafen ist, die das geltende Reglement vorsieht.

Details zum Vorfall und zur Strafe Statistiken Datum 2. November (Segunda-Division-Spiel) Beteiligte Jesús Owono (FC Andorra) und Jesús de Miguel (CD Tenerife) Verhängte Strafe 12 Spiele Sperre Folgen der Tragödie Tod des 30-jährigen Mittelfeldspielers

Wie kam es zu der Tragödie?

Am 2. November während eines Spiels der spanischen Segunda División traf Torwart Owono den gegnerischen Spieler de Miguel bei einem Zweikampf hart mit dem Fuß im Brustbereich.