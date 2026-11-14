Wissenschaftler entdecken mysteriöses Radiosignal von einem 11,5 Lichtjahre entfernten Stern

Astronomen haben ein ungewöhnliches Radiosignal vom Roten Zwergstern GJ 725A registriert, der etwa 11,5 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Der Ursprung dieser bei etwa 45 Megahertz beobachteten Strahlung ist bisher unbekannt. Wissenschaftler vermuten, dass sie mit der magnetischen Aktivität des Sterns oder den ihn umkreisenden Planeten zusammenhängen könnte.

Die Studie basiert auf Beobachtungen eines internationalen Astronomenteams mit dem LOFAR-Radioteleskop. Das Signal wurde im Bereich von 42–50 Megahertz identifiziert und blieb während einer einstündigen Beobachtung bestehen. Bei späteren Beobachtungen konnte es jedoch nicht erneut erfasst werden.

Die Wissenschaftler stellten zudem fest, dass das Radiosignal eine starke zirkulare Polarisation aufweist. Der Polarisationsgrad betrug 74 Prozent. Eine astrometrische Analyse ergab, dass die Strahlungsquelle der Stern GJ 725A ist und nicht dessen Begleitstern.

Die Forscher stellen drei mögliche Hypothesen auf, um den Ursprung des Signals zu erklären.

Die erste Hypothese besagt, dass das Radiosignal mit Polarlichtern auf einem bisher unentdeckten großen Gasplaneten zusammenhängen könnte, der den Stern auf einer weiten Umlaufbahn umkreist. Das Magnetfeld eines solchen Planeten müsste sehr stark sein. Wissenschaftler vergleichen diesen Prozess mit der magnetischen Wechselwirkung zwischen Jupiter und seinem vulkanisch aktiven Mond Io.

Die zweite Möglichkeit geht davon aus, dass das Signal durch die magnetische Aktivität des Sterns selbst entstanden ist. GJ 725A gilt jedoch als relativ ruhiger Stern und rotiert etwa alle 103 Tage einmal um seine Achse. Daher erfordert auch diese Hypothese weitere Untersuchungen.

Die dritte Hypothese besagt, dass das Radiosignal durch eine magnetische Wechselwirkung zwischen dem Stern und dem bereits bekannten Gesteinsplaneten namens GJ 725Ab entstanden sein könnte. Dieser Planet umkreist den Stern in etwa 11,2 Tagen. Seine Masse ist 2,8-mal so groß wie die der Erde. Es ist jedoch noch unklar, ob die magnetischen Eigenschaften eines solchen Planeten ausreichen, um das beobachtete starke Radiosignal zu erzeugen.

Um die wahre Quelle des Signals zu identifizieren, planen die Wissenschaftler eine regelmäßige Beobachtung des GJ 725A-Systems im Radiofrequenzbereich sowie zusätzliche Untersuchungen in den Röntgen- und Ultraviolettbereichen.

Die Ergebnisse der Studie wurden am 5. November 2026 auf der Plattform arXiv veröffentlicht. Der Artikel wurde Astronomy & Astrophysics zur Veröffentlichung in der Fachzeitschrift angenommen.