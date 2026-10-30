Der aktuell herausragende Star und Torschützenkönig der russischen Premier Liga, der Stürmer von Zenit Sankt Petersburg, Maxim Gluschenkow, hat seine Teilnahme an den Länderspielen im November abgesagt.

Der talentierte Stürmer, der 2026 in sechs Einsätzen für die russische Nationalmannschaft einen Treffer gegen Namibia erzielte, bat Cheftrainer Waleri Karpin persönlich darum, ihn nicht für die kommenden Spiele zu nominieren. Dieser Alleingang hat in der Fußballwelt für hitzige Debatten gesorgt.

Bubnows scharfe Reaktion: „Die Mannschaft ist kein Eigentum des Trainers“

Der legendäre ehemalige Verteidiger der sowjetischen Nationalmannschaft, Alexander Bubnow, verteidigte die Entscheidung des Spielers in der Sendung „Comment.Show“ und betonte folgende wichtige Punkte:

Der Trainer-Faktor: „Egal wie die Nationalmannschaft aufgestellt ist, sie gilt als die Mannschaft des Cheftrainers. Wenn ein anderer Trainer kommt, verändert sich das Team komplett. Ich habe solche Situationen selbst erlebt“, betonte Bubnow.

Kein Recht auf Zwang: Der Experte merkte an, dass jeder Fußballer, selbst ein Weltstar, das Recht hat, seine Karriere in der Nationalmannschaft zu unterbrechen oder eine Pause einzulegen, und niemand das Recht hat, ihn dazu zu zwingen.

Mögliche Rückkehr in der Zukunft: Es wurde angedeutet, dass ein zukünftiger Trainer das Gespräch mit dem Spieler suchen könnte, um ihn von einer Rückkehr zu überzeugen.

Bevorstehende Tests in Taschkent und Krasnodar

Die russische Nationalmannschaft unter der Leitung von Waleri Karpin bereitet sich auf zwei wichtige Freundschaftsspiele im Rahmen der FIFA-Abstellungsperiode im November vor:

Das Spitzenspiel in Taschkent: Die russischen Spieler am 12. November treten in Taschkent gegen die usbekische Nationalmannschaft an.

Duell gegen Venezuela: Das zweite Länderspiel findet am 17. November in der modernen Arena von Krasnodar gegen die Nationalmannschaft Venezuelas statt.

Angriff ohne Gluschenkow: In diesen Spielen ohne den gefährlichsten Stürmer der RPL ist Karpin gezwungen, den Kader neu zu formieren und anderen Angreifern eine Chance zu geben.

Die Entscheidung von Gluschenkow wird zweifellos zu wichtigen taktischen Änderungen vor dem Testspiel der usbekischen Nationalmannschaft gegen einen ernsthaften Gegner in Taschkent führen.