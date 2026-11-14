Deutschland besiegt Serbien: Was sagte Jürgen Klopp nach dem Spiel?
Im Rahmen der UEFA Nations League war die deutsche Nationalmannschaft zu Gast in Serbien und konnte einen wichtigen Sieg einfahren. Die intensive und hart umkämpfte Begegnung endete für die DFB-Elf mit einem 3:1 Erfolg.
Details zum Sieg und die Tore
Der Sieg der deutschen Nationalmannschaft in dieser Partie basierte auf den Treffern von Florian Wirtz und Brajan Gruda sowie einem Eigentor des serbischen Verteidigers Srdjan Babic. Auf serbischer Seite erzielte ebenjener Babic den Ehrentreffer.
Jürgen Klopps Kommentar nach dem Spiel
Nach dem Abpfiff äußerte sich der Bundestrainer Jürgen Klopp zum Spiel. Er verbarg seine Zufriedenheit über die Leistung der Mannschaft nicht:
„Das war ein wirklich großartiges Spiel. Wir müssen uns jetzt daran gewöhnen, dass unsere Nationalmannschaft wirklich stark ist und auf einem hohen Niveau Fußball spielen kann. Wir hätten heute noch mehr Tore erzielen können, aber ich habe den Jungs gesagt: Für mich ist das nicht so wichtig. Natürlich ist Serbien derzeit nicht in Bestform, aber in solchen Spielen besteht immer die Gefahr, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Das haben wir nicht zugelassen“ – sagte der Trainer gegenüber Bayern & Germany.
Klopp ging auch besonders auf das Offensivspiel der Mannschaft ein:
„Unsere Offensivaktionen und das Zusammenspiel wirkten sehr beeindruckend. Wir haben bei der Ballkontrolle die richtigen Lösungen gefunden, das Spiel dominiert, unser Pressing gegen den Gegner hat hervorragend funktioniert und die Intensität war sehr hoch. Wir haben einen sehr schönen Fußball gezeigt!“
Spielstatistik und Torschützen
Daten
Ergebnis
Serbien – Deutschland – 1:3
Torschützen
Florian Wirtz, Brajan Gruda, Srdjan Babic (Eigentor) – Srdjan Babic
Nächstes Spiel
Am Montag zu Hause gegen die Niederlande
Das entscheidende Spiel steht bevor
Beflügelt von diesem Sieg bereiten sich die Deutschen nun auf die nächste hochwichtige Begegnung vor. Dem Kalender zufolge tritt die deutsche Nationalmannschaft am Montag im letzten Gruppenspiel zu Hause gegen einen ihrer Hauptkonkurrenten, die Niederlande, an.
Glauben Sie, dass die deutsche Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp auch im entscheidenden Spiel gegen die Niederlande siegen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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