Deutschland besiegt Serbien: Was sagte Jürgen Klopp nach dem Spiel?

Im Rahmen der UEFA Nations League war die deutsche Nationalmannschaft zu Gast in Serbien und konnte einen wichtigen Sieg einfahren. Die intensive und hart umkämpfte Begegnung endete für die DFB-Elf mit einem 3:1 Erfolg.

Details zum Sieg und die Tore

Der Sieg der deutschen Nationalmannschaft in dieser Partie basierte auf den Treffern von Florian Wirtz und Brajan Gruda sowie einem Eigentor des serbischen Verteidigers Srdjan Babic. Auf serbischer Seite erzielte ebenjener Babic den Ehrentreffer.

Jürgen Klopps Kommentar nach dem Spiel

Nach dem Abpfiff äußerte sich der Bundestrainer Jürgen Klopp zum Spiel. Er verbarg seine Zufriedenheit über die Leistung der Mannschaft nicht:

„Das war ein wirklich großartiges Spiel. Wir müssen uns jetzt daran gewöhnen, dass unsere Nationalmannschaft wirklich stark ist und auf einem hohen Niveau Fußball spielen kann. Wir hätten heute noch mehr Tore erzielen können, aber ich habe den Jungs gesagt: Für mich ist das nicht so wichtig. Natürlich ist Serbien derzeit nicht in Bestform, aber in solchen Spielen besteht immer die Gefahr, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Das haben wir nicht zugelassen“ – sagte der Trainer gegenüber Bayern & Germany.

Klopp ging auch besonders auf das Offensivspiel der Mannschaft ein: