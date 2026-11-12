Karpin erkennt Stärke der usbekischen Nationalmannschaft an und antwortet Cannavaro

Der Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft, Waleri Karpin, sprach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Usbekistan über das aktuelle Niveau des Gegners, Abdukodir Khusanov und Eldor Shomurodov. Der russische Experte räumte ein, dass die usbekische Nationalmannschaft im Vergleich zu 2022 deutlich stärker und disziplinierter geworden sei. Stürmer Konstantin Tyukavin wiederum verhehlte nicht, dass er es bedauert, nicht die Gelegenheit zu haben, gegen den Verteidiger von „Manchester City“,Khusanov, spielen zu können.

Vor dem Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland fand eine Pressekonferenz mit Vertretern der gegnerischen Mannschaft statt. Dabei beantworteten der Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft, Waleri Karpin, und Stürmer Konstantin Tyukavin die Fragen der Journalisten.

Während der Konferenz wurden die Fortschritte Usbekistans in den letzten Jahren, die Stärken der Mannschaft, Abdukodir Khusanovsowie dessen Abwesenheit im Spiel, Eldor Shomurodovs Karriere in Italien und sogar Fabio Cannavaros Meinung über Karpin diskutiert.

„Usbekistan ist im Vergleich zu 2022 deutlich stärker geworden“

Auf der Pressekonferenz wurde Karpin gefragt, ob er die usbekische Nationalmannschaft mit der slowenischen Nationalmannschaft vergleiche. Der Journalist erinnerte daran, dass unser Land vor dem Spiel Russlands gegen Usbekistan im Jahr 2022 noch nicht an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hatte, sich danach aber für das Turnier qualifizieren konnte.

Karpin erklärte, er habe die letzten Spiele des Gegners nicht verfolgt, um dessen aktuellen Zustand genau einzuschätzen. Er erkannte jedoch die Fortschritte Usbekistans an.

„Vielleicht haben wir sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihre aktuellen Spiele nicht verfolgt, daher kann ich sie nicht mit Slowenien vergleichen. Damals, 2021, haben wir gegen die Slowakei und Slowenien gespielt. Jetzt sind wir ihnen schon lange nicht mehr begegnet.

Deshalb weiß ich nicht, in welcher Verfassung sie derzeit sind. Aber meiner Meinung nach ist Usbekistan im Vergleich zu 2022 deutlich stärker geworden. Vielleicht sind sie jetzt sogar noch stärker als damals“, sagte der Trainer der russischen Nationalmannschaft.

Karpin nannte die größte Stärke Usbekistans

Der russische Experte wurde gefragt, welche Aspekte der usbekischen Nationalmannschaft er besonders hervorheben würde und welche Taktik er gegen sie anwenden werde.

Karpin gab eine kurze, aber bemerkenswerte Antwort. Seiner Meinung nach ist die größte Veränderung in der usbekischen Nationalmannschaft die gestiegene taktische Disziplin.

„Wie wir diese Aspekte nutzen werden, werdet ihr morgen im Spiel sehen. Ich denke, der größte Unterschied zu 2022 ist, dass die heutige usbekische Nationalmannschaft eine viel diszipliniertere Einheit geworden ist. So würde ich es beschreiben“, sagte Karpin.

Diese Anerkennung ist besonders bedeutsam, da der gegnerische Trainer betont, dass Usbekistan nicht nur bei den Ergebnissen, sondern auch beim mannschaftlichen Zusammenspiel und der taktischen Disziplin Fortschritte gemacht hat.

Tyukavin wollte gegen Khusanov spielen

Auf der Pressekonferenz wurde auch der russische Stürmer Konstantin Tyukavin auf die Abwesenheit von Abdukodir Khusanov im kommenden Spiel angesprochen.

„Bedauert er es, die Chance verpasst zu haben, gegen den Verteidiger von „Manchester City“zu spielen?“

Tyukavin verhehlte nicht, dass er gerne gegen einen so starken Spieler auf dem Platz gestanden hätte.

„Nein, ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Aber natürlich wollte ich gegen einen so starken Verteidiger spielen, um meine eigenen Möglichkeiten und sein Potenzial zu testen. Aber wie ich verstehe, wird er im morgigen Spiel nicht dabei sein, oder? Schade“, sagte der russische Stürmer.

Damit zeigte der russische Vertreter offen, dass er das aktuelle Niveau von Khusanov hoch einschätzt. Dass die Karriere des usbekischen Verteidigers bei einem der führenden englischen Vereine auch die Aufmerksamkeit ausländischer Spieler auf sich zieht, wurde in dieser Antwort erneut deutlich.

Was sagte Karpin über das Spiel von Eldor Shomurodov?

Journalisten fragten den Trainer der russischen Nationalmannschaft auch nach Eldor Shomurodovs Karriere in Italien und seinem aktuellen Spielniveau.

Karpin betonte, dass er den Stürmer schon lange kenne, aber man gemeinsam trainieren müsse, um seinen heutigen Zustand zu beurteilen. Gleichzeitig erkannte er Shomurodovs Fortschritte der letzten Jahre an.

„Ob sein aktuelles Niveau das höchste ist oder nicht, dazu kann ich schwer eine genaue Meinung äußern. Ich beobachte ihn wie ihr von außen. Um das zu beurteilen, müssten wir mehr Zeit miteinander verbringen, zumindest im Training zusammenarbeiten.

Was sein aktuelles Spiel betrifft, so hat er sein Potenzial gezeigt. Das hatte er bereits bei „Rostow“ bewiesen. Gleichzeitig hat er in Italien eine gute Fußballschule durchlaufen. Deshalb zeugt sein derzeitiges Spiel in erster Linie von einem hohen Niveau. Das Wichtigste ist, dass er dieses Niveau zumindest beibehält“, sagte Karpin.

Hat es den Trainer getroffen, dass Cannavaro sich nicht an ihn erinnern konnte?

Einer der interessantesten Momente der Pressekonferenz war der Bezug zu Fabio Cannavaro.

Zuvor, als der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft nach Karpin gefragt wurde, nannte er den Namen des russischen Experten nicht, erwähnte aber, dass er ein guter Spieler gewesen sei und er hoffe, dass er auch jetzt ein guter Trainer sei.

Vor diesem Hintergrund fragte ein Journalist Karpin, wie es ihn beeinflusst habe, dass Cannavaro ihn nicht mit Namen und Nachnamen habe benennen können.

Der russische Experte reagierte gelassen auf diese Situation:

„Wenn er sich nicht erinnern konnte, dann eben nicht. Das macht nichts“, sagte Karpin.

Ein Witz über die Doppi, taktische Schemata und Anton Miranchuk

Auf der Pressekonferenz gab es auch herzliche Momente, die unsere nationale Kultur betrafen. Einer der Journalisten schenkte Karpin eine Doppi und schlug vor, sie anzuprobieren. Zudem wurde dem Experten eine scherzhafte Frage zu einem zuvor verbreiteten Video gestellt, in dem eine Frau ein taktisches Schema aufgezeichnet hatte.

Karpin stimmte zu, die Doppi anzuprobieren, und sagte scherzhaft, dass er auch die Taktik aus dem Video anwenden werde.

„Es geht also um die Taktik aus dem Clip? Die Doppi kann ich natürlich anprobieren. Die Taktik werden wir auch anwenden. Wenn Sie die Taktik meinen, die uns derzeit fehlt... Und dann... Anton Miranchuk ist nicht da. Was den Rest betrifft, werden wir die Taktik anwenden. Dann werdet ihr das Ergebnis sehen“, sagte er.

Was erwartet der russische Trainer?

Laut Karpin geht die russische Nationalmannschaft mit hohen Erwartungen in jedes Spiel. Er möchte, dass sich die im Training erarbeiteten Aspekte auch in den Aktionen der Spieler widerspiegeln und die Mannschaft als solche gefestigt auftritt.

Konstantin Tyukavin betonte ebenfalls, dass das Hauptziel darin bestehe, guten Fußball zu zeigen.

„Unsere Erwartungen sind immer gleich: auf den Platz gehen, unsere Aufgabe erfüllen und das zeigen, was wir im Training lernen und was uns der Trainerstab vermittelt. Das Wichtigste ist, guten Fußball zu zeigen“, sagte der Stürmer.

Das Spiel Usbekistan gegen Russland

Wir erinnern daran, dass das Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland am 12. November im „Pakhtakor“-Stadion in Taschkent stattfinden wird. Die Partie beginnt um 20:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Wie aus den Äußerungen auf der Pressekonferenz hervorgeht, betrachten die russischen Vertreter Usbekistan nicht mehr als die Mannschaft der vergangenen Jahre. Karpins Anerkennung der taktischen Disziplin und Tyukavins Wunsch, gegen Khusanov zu spielen, steigern das Interesse an der bevorstehenden Partie zusätzlich.

Wie sich diese Worte auf dem Platz niederschlagen werden, wird das Spiel selbst zeigen.