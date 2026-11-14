Große Veränderungen in Madrid: Wessen Zukunft will Mourinho sichern?

Real Madrid Cheftrainer José Mourinho hat der Vereinsführung ein wichtiges Anliegen unterbreitet. El Debate Berichten zufolge hat der renommierte Fachmann vorgeschlagen, die Verträge von vier Schlüsselspielern des Teams so schnell wie möglich zu verlängern.

Wessen Zukunft steht zur Debatte?

Mourinho möchte die Zukunft der folgenden hochkarätigen Spieler, die als Eckpfeiler seiner Taktik gelten, langfristig absichern:

Arda Güler

Jude Bellingham

Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde

Diese vier Spieler bilden derzeit das Rückgrat und die Stars der Startelf der „Königlichen“. Mourinho sieht sie als wesentlichen Bestandteil des langfristigen Projekts des Vereins.

Spieler Status und Rolle im Verein Jude Bellingham Zentraler Spielmacher und Bindeglied der Offensive Federico Valverde Unermüdlicher Arbeiter und Anführer auf dem Platz Aurélien Tchouaméni Zuverlässiger Anker im defensiven Mittelfeld Arda Güler Großes Talent und kreativer Mittelfeldspieler

Verhandlungen und Haltung der Spieler

Laut der Quelle haben die Verhandlungen über neue Verträge mit allen vier Spielern bereits begonnen und verlaufen sehr erfolgreich.

Das Wichtigste ist, dass jeder der Spieler seinen festen Willen bekundet hat, bei Real Madrid zu bleiben, und derzeit keinen Abschied plant. Zur Erinnerung: José Mourinho trainierte Real bereits von 2010 bis 2013 und beginnt nun damit, seine Position im Verein weiter zu festigen.

Welche Titel kann Real Madrid unter der Leitung von José Mourinho Ihrer Meinung nach in dieser Saison gewinnen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!