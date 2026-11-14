Iran und China siegen in Freundschaftsspielen: Ergebnisse und Spielplan

Im Rahmen der FIFA-Abstellungsperioden laufen die internationalen Freundschaftsspiele auf Hochtouren. Bekannte asiatische Nationalmannschaften absolvieren ihre Testspiele sowohl zu Hause als auch auswärts und ziehen die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. Insbesondere die Nationalmannschaften aus dem Iran und China konnten souveräne Siege gegen ihre Gegner einfahren.

Palästina – Iran 0:2: Souveräner Auftritt der Perser

Die iranische Nationalmannschaft, die gegen Palästina antrat, dominierte das Spielgeschehen über weite Strecken. Das Schicksal der Partie wurde maßgeblich in der zweiten Halbzeit besiegelt.

Den Spielstand in der 77. Minute eröffnete der erfahrene Stürmer Sardar Azmoun, während in der 84. Minute Hardani den Vorsprung weiter ausbaute und seinem Team Sicherheit gab. Am Ende stand ein verdienter 2:0-Sieg für die Iraner fest.

Nun treffen die Perser am 17. November in einem weiteren wichtigen Testspiel auf die irakische Nationalmannschaft. Palästina spielt am selben Tag gegen den Libanon.

Spielparameter Daten Spielpaarung Palästina – Iran 0:2 Torschützen Sardar Azmoun (77'), Hardani (84') Nächstes Spiel des Iran 17. November, gegen den Irak Nächstes Spiel von Palästina 17. November, gegen den Libanon

China – Malaysia 2:0: Sieg durch Tore in der ersten Halbzeit

Die chinesische Nationalmannschaft empfing vor heimischem Publikum das Team aus Malaysia. Bereits in der Anfangsphase zeigten die Chinesen ihre Stärke und gingen in Führung:

In der 10. Minute erzielte Wang das Führungstor.

In der 19. Minute erhöhte Zang auf 2:0 und schränkte die Comeback-Chancen des Gegners drastisch ein.

Auf diese Weise sicherten die zwei unbeantworteten Tore in der ersten Halbzeit den Sieg für China. Die Chinesen bestreiten ihr nächstes Testspiel am 17. November gegen Bahrain. Malaysia trifft auf die Nationalmannschaft des Jemen.

Wie bereiten sich Ihrer Meinung nach die asiatischen Teams in diesen Freundschaftsspielen auf die kommenden offiziellen Turniere vor? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!