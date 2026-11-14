Usbekistan startet bei der Amputierten-Fußball-Weltmeisterschaft: Spielplan
In San Juan de los Lagos, Mexiko, hat die nächste Weltmeisterschaft im Amputierten-Fußball begonnen. 13.–22. November An diesem prestigeträchtigen Turnier nehmen 24 der stärksten Nationalmannschaften der Welt teil, die um den Titel kämpfen. Unter ihnen befindet sich auch die Nationalmannschaft Usbekistans.
Usbekistans reiche Geschichte und Meistertradition
Zur Erinnerung: Usbekistan gilt als eines der stärksten und renommiertesten Teams in der Geschichte der Amputierten-Fußball-Weltmeisterschaften. Unsere Landsleute wurden in der Vergangenheit fünfmal Weltmeister gekrönt. Unsere Nationalmannschaft gewann die Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften 1990, 1991, 2007, 2010 und 2012. Seit dem letzten Titel sind genau 14 Jahre vergangen, und die Fans hoffen erneut auf große Erfolge.
Zur Information: Der amtierende Weltmeister im Amputierten-Fußball ist die Türkei. Die Türken gewannen den Titel, nachdem sie Angola im Finale der Weltmeisterschaft 2022 besiegt hatten.
WM-Parameter
Details
Gastgeberland und Stadt
Mexiko, San Juan de los Lagos
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften
24 Nationalmannschaften
Usbekistans Gruppe
Gruppe E (USA, Uruguay, Marokko)
Usbekistans Meistertitel
5-facher Weltmeister (1990, 1991, 2007, 2010, 2012)
Gruppenphase und Spielplan
Bei dieser Weltmeisterschaft wurde unsere Nationalmannschaft in die Gruppe E gelost. In der Gruppenphase werden unsere Vertreter gegen die Nationalmannschaften der USA, Uruguays und Marokkos antreten. Das entscheidende Finale des Turniers ist für den 22. November angesetzt.
Der Spielplan unserer Spieler, die die Ehre der Nation verteidigen, sieht in der Gruppenphase wie folgt aus:
15. November, 03:30 Uhr. Usbekistan — USA
16. November, 04:30 Uhr. Uruguay — Usbekistan
16. November, 21:00 Uhr. Usbekistan — Marokko
Die Sportfans unseres Landes erwarten erneut hohe Leistungen und einen würdigen Auftritt der fünffachen Weltmeister.
Glauben Sie, dass die usbekische Amputierten-Nationalmannschaft mit ihrem erneuerten Kader und ihrer großen Erfahrung bei der WM in Mexiko erneut den Thron besteigen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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