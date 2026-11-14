In San Juan de los Lagos, Mexiko, hat die nächste Weltmeisterschaft im Amputierten-Fußball begonnen. 13.–22. November An diesem prestigeträchtigen Turnier nehmen 24 der stärksten Nationalmannschaften der Welt teil, die um den Titel kämpfen. Unter ihnen befindet sich auch die Nationalmannschaft Usbekistans.

Usbekistans reiche Geschichte und Meistertradition

Zur Erinnerung: Usbekistan gilt als eines der stärksten und renommiertesten Teams in der Geschichte der Amputierten-Fußball-Weltmeisterschaften. Unsere Landsleute wurden in der Vergangenheit fünfmal Weltmeister gekrönt. Unsere Nationalmannschaft gewann die Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften 1990, 1991, 2007, 2010 und 2012. Seit dem letzten Titel sind genau 14 Jahre vergangen, und die Fans hoffen erneut auf große Erfolge.

Zur Information: Der amtierende Weltmeister im Amputierten-Fußball ist die Türkei. Die Türken gewannen den Titel, nachdem sie Angola im Finale der Weltmeisterschaft 2022 besiegt hatten.

WM-Parameter Details Gastgeberland und Stadt Mexiko, San Juan de los Lagos Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 24 Nationalmannschaften Usbekistans Gruppe Gruppe E (USA, Uruguay, Marokko) Usbekistans Meistertitel 5-facher Weltmeister (1990, 1991, 2007, 2010, 2012)

Gruppenphase und Spielplan

Bei dieser Weltmeisterschaft wurde unsere Nationalmannschaft in die Gruppe E gelost. In der Gruppenphase werden unsere Vertreter gegen die Nationalmannschaften der USA, Uruguays und Marokkos antreten. Das entscheidende Finale des Turniers ist für den 22. November angesetzt.

Der Spielplan unserer Spieler, die die Ehre der Nation verteidigen, sieht in der Gruppenphase wie folgt aus:

15. November, 03:30 Uhr. Usbekistan — USA

16. November, 04:30 Uhr. Uruguay — Usbekistan

16. November, 21:00 Uhr. Usbekistan — Marokko

Die Sportfans unseres Landes erwarten erneut hohe Leistungen und einen würdigen Auftritt der fünffachen Weltmeister.

Glauben Sie, dass die usbekische Amputierten-Nationalmannschaft mit ihrem erneuerten Kader und ihrer großen Erfahrung bei der WM in Mexiko erneut den Thron besteigen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!