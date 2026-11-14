Tadschikistan besiegt Oman und zieht ins Finale des King's Cup 2026 ein

Das 52. internationale King's Cup 2026 Turnier in Thailand hat die Halbfinalphase abgeschlossen. Die Fans erlebten hart umkämpfte Partien. Unter anderem traf die tadschikische Nationalmannschaft im Halbfinale auf den Oman und sicherte sich einen knappen, aber wichtigen Sieg.

Das Tor von Sheriddin Boboyev sicherte den Finaleinzug

In einer äußerst umkämpften und ausgeglichenen Begegnung entschied ein einziger Treffer über das Schicksal des Spiels. In der 60. Minute traf Stürmer Sheriddin Boboyev ins gegnerische Tor und brachte sein Team in Führung. Die Tadschiken hielten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff und zogen damit ins Finale des Wettbewerbs ein.

Es ist erwähnenswert, dass im anderen Halbfinale des Turniers die Gastgeber aus Thailand die Nationalmannschaft von Brunei mit 6 Toren besiegten und souverän ins Finale einzogen. Nun werden Oman und Brunei im Spiel um den dritten Platz aufeinandertreffen.