Tadschikistan besiegt Oman und zieht ins Finale des King's Cup 2026 ein
Das 52. internationale King's Cup 2026 Turnier in Thailand hat die Halbfinalphase abgeschlossen. Die Fans erlebten hart umkämpfte Partien. Unter anderem traf die tadschikische Nationalmannschaft im Halbfinale auf den Oman und sicherte sich einen knappen, aber wichtigen Sieg.
Das Tor von Sheriddin Boboyev sicherte den Finaleinzug
In einer äußerst umkämpften und ausgeglichenen Begegnung entschied ein einziger Treffer über das Schicksal des Spiels. In der 60. Minute traf Stürmer Sheriddin Boboyev ins gegnerische Tor und brachte sein Team in Führung. Die Tadschiken hielten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff und zogen damit ins Finale des Wettbewerbs ein.
Es ist erwähnenswert, dass im anderen Halbfinale des Turniers die Gastgeber aus Thailand die Nationalmannschaft von Brunei mit 6 Toren besiegten und souverän ins Finale einzogen. Nun werden Oman und Brunei im Spiel um den dritten Platz aufeinandertreffen.
Details zum Spiel und Turnier
Informationen
Wettbewerbsname
52. internationaler King's Cup 2026 (Thailand)
Halbfinalergebnis
Oman — Tadschikistan 0:1
Torschütze
Sheriddin Boboyev (60')
Entscheidendes Spiel
Finale: Thailand — Tadschikistan (17. November)
Startaufstellung
Die tadschikische Nationalmannschaft unter der Leitung von Igor Angelovski trat in dieser wichtigen Begegnung mit folgender Aufstellung an:
Cheftrainer: Igor Angelovski
Startelf: Oleg Baklov, Zoir Dzhuraboyev, Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Vahdat Hanonov, Amirbek Dzhuraboyev, Parviz Umarboyev, Nozim Bobojonov, Ehsoni Panshanbe, Shervoni Mabatshoyev, Sheriddin Boboyev.
Die tadschikischen Fußballfans warten nun mit großer Spannung auf das am 17. November stattfindende Finale. Dort werden die Schützlinge von Igor Angelovski gegen den Gastgeber Thailand antreten und um die Trophäe des King's Cup kämpfen.
Glauben Sie, dass die tadschikische Nationalmannschaft im Finale gegen den Gastgeber Thailand gewinnen und den Titel holen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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