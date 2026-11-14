Rudi Garcia spricht über die Zusammenarbeit mit Cristiano Ronaldo: „Er ist ein echter Profi“

Der ehemalige Cheftrainer von Al-Nassr, Rudi Garcia, teilte seine Eindrücke und interessanten Erinnerungen an die Zeit, in der er mit dem berühmten Stürmer Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien zusammenarbeitete. Seinen Worten zufolge war die Arbeit mit dem portugiesischen Star sowohl einfach als auch verantwortungsvoll.

„Er kam als Erster zum Training und ging als Letzter“

The Athletic Laut Informationen von The Athletic lobte Rudi Garcia Ronaldos grenzenlose Liebe zum Fußball und seine Professionalität. Der Trainer betonte, dass Cristiano mit seiner Einstellung stets ein Vorbild für die anderen jungen Spieler im Team war.

„Es war sehr einfach, mit ihm zu arbeiten, denn er ist ein großartiger Spieler, das weiß jeder. Gleichzeitig ist er ein sehr guter Mensch und ein echter Profi. Wenn man seine Emotionen sieht, versteht man, dass er für den Fußball lebt“ — sagte Garcia.

Der ehemalige Trainer erinnerte zudem besonders an Ronaldos extrem ernste Herangehensweise im Training:

„Ich war selbst Zeuge davon. Er kam als Erster zum Training und ging als Letzter. Selbst Siege bei kleinen Wettbewerben im Training feierte er, als hätte er die Champions League gewonnen, und wiederholte seinen berühmten Torjubel.“

Zusammenarbeit zwischen Trainer und Spieler Details Rudi Garcias Zeit bei Al-Nassr Juni 2022 – April 2023 Cristiano Ronaldos Verein Seit Anfang 2023 bei Al-Nassr Haupttugend Hohe Professionalität, Führungsstärke und unermüdlicher Arbeitseifer Trainingsatmosphäre Siege in kleinen Spielen mit großer Leidenschaft feiern

Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Trainer und Star

Zur Erinnerung: Unter der Leitung von Rudi Garcia verpflichtete der saudi-arabische Klub Cristiano Ronaldo. Obwohl der Trainer den Verein im April 2023 verließ, äußert er sich stets positiv über den portugiesischen Stürmer. Ronaldo bricht bis heute weiterhin Rekorde bei Al-Nassr.

Was ist Ihrer Meinung nach das Hauptgeheimnis von Cristiano Ronaldo, der trotz seines Alters von fast 41 Jahren immer noch in Topform ist? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!