Die russische Nationalmannschaft hat im Rahmen der FIFA-Abstellungsperiode in einem weiteren Freundschaftsspiel gegen den Iran mit 2:0 gewonnen. Der Hauptakteur der Partie in Jekaterinburg war Aleksandr Golovin, der zweimal das gegnerische Tor traf.

Die Schützlinge von Valeriy Karpin begannen die Partie aktiv und legten bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg. Golovin erzielte in der 21. und 36. Minute die Tore und sicherte Russland eine Zwei-Tore-Führung.

Golovin entschied das Spiel bereits in der ersten Halbzeit

Die Russen versuchten von den ersten Minuten an, die Initiative zu ergreifen.

In der 21. Minute eröffnete Aleksandr Golovin den Torreigen. Während dieses Tor der russischen Nationalmannschaft Selbstvertrauen gab, zeigte Golovin kurz darauf erneut seine Klasse.

In der 36. Minute traf der Mittelfeldspieler erneut das Tor des Iran und einen Doppelpack erzielte.

Somit ging Russland mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit änderte sich der Spielstand nicht mehr.

Russlands Siegesserie hält an

Der Sieg über den Iran setzte die guten Ergebnisse der Mannschaft von Karpin in den letzten Freundschaftsspielen fort.

Zuvor hat Russland:

Burkina Faso — 3:0 ;

Trinidad und Tobago — 3:0 ;

Iran — 2:0

gewonnen.

Das bedeutet, dass Russland in den letzten drei Spielen gegen seine Gegner 8 Tore erzielt und kein einziges Gegentor kassiert hat.

Dieses Ergebnis zeigt, dass das Team von Karpin in den Freundschaftsspielen während der FIFA-Tage eine souveräne Serie hinlegt.

Für den Iran nach Usbekistaneine weitere Niederlage

Für die iranische Nationalmannschaft endete das Spiel gegen Russland mit einer weiteren Niederlage.

Zuvor hatten die Iraner in Fergana ein Freundschaftsspiel gegen die usbekische Nationalmannschaft bestritten und mit 1:3 verloren .

Somit konnte die iranische Nationalmannschaft in kurzer Zeit gegen Teams wie Usbekistan und Russland keinen Sieg erringen.

In diesen beiden Spielen wurden insgesamt fünf Tore gegen den Iran erzielt.

Russland erwarten zwei weitere wichtige Spiele

Die Schützlinge von Karpin beenden ihr Programm für die FIFA-Abstellungsperiode nicht mit dem Sieg über den Iran.

Die russische Nationalmannschaft wird ihr nächstes Freundschaftsspiel am 3. Oktober gegen Namibia bestreiten. Die Partie findet in Jekaterinburg statt.

Danach werden die Russen am 6. Oktober gegen Nigeria antreten. Dieses Spiel ist in Nischni Nowgorod geplant.

Somit stehen Russland in Kürze zwei weitere internationale Freundschaftsspiele bevor.

Auch in der FIFA-Weltrangliste gibt es Unterschiede

Derzeit liegt Russland in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 35, während der Iran auf Platz 22 steht.

Obwohl der Iran in der Rangliste höher platziert ist, fiel das Ergebnis auf dem Platz zugunsten Russlands aus.

Russland — Iran 2:0

Tore: Golovin, 21., 36.

Für die russische Nationalmannschaft bleibt der Doppelpack von Golovin und der dritte Sieg in Folge in einem Freundschaftsspiel eine gute Statistik vor den kommenden Begegnungen.