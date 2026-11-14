Eine Konfrontation zwischen Dagestan und Georgien? Dvalishvili äußert sich zum Vorfall auf dem Rasen

In einem Gespräch mit Chris Weidman schilderte Dvalishvili offen, was damals geschah. Seiner Aussage nach wurden die darauffolgenden Angriffe des Teams von Nurmagomedov durch seine scharfen Äußerungen über Umar Nurmagomedov ausgelöst, die er im Sommer in Georgien vor dem RAF-Turnier getätigt hatte.

Ehemaliger UFC-Champion, der Georgier Merab Dvalishvili sprach zum ersten Mal ausführlich über den berühmten Vorfall im Sommer mit dem russischen Freistilringer Ahmad Gadjimagomedov, einem Europameister und Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaften. Es stellt sich heraus, dass die Wurzel aller jüngsten Konflikte genau auf diesen Vorfall in Georgien zurückzuführen ist.

„Ich wurde in Georgien provoziert. Er [Ahmad Gadjimagomedov] sagte zu mir: ‚Solange ich hier bin, sprich nicht über Umar. Du kannst über ihn sprechen, nachdem ich weg bin.‘ Er schrie mich auf Russisch an. Danach ließ ich mich provozieren und reagierte so, wie jeder Mann reagieren würde“ — sagte Dvalishvili.

Parameter des Vorfalls Details Hauptbeteiligte Merab Dvalishvili und Ahmad Gadjimagomedov Ort des Geschehens Georgien (vor dem RAF-Turnier) Grund für den Konflikt Kontroverse Äußerungen über Umar Nurmagomedov Erste Lösung Die Parteien schüttelten sich die Hände und legten den Streit bei

„Dies ist keine Konfrontation zwischen Dagestan und Georgien“

Gleichzeitig betonte Merab, dass er bereits damals versucht habe, die Situation zu entschärfen und eine friedliche Einigung mit Gadjimagomedov erzielt habe:

„Aber als ich dann merkte, dass wir in Georgien sind und all meine georgischen Jungs kämpfen wollten, sagte ich, dass das nicht sein darf. Dann fragte ich ihn, ob er sich die Hand geben wolle. Er stimmte zu, und wir schüttelten uns die Hände. Damit war die Sache erledigt.“

Dvalishvili merkte zudem ausdrücklich an, dass solche Meinungsverschiedenheiten zwischen Sportlern nicht zu zwischenstaatlichen oder ethnischen Konflikten hochstilisiert werden sollten: „Ich liebe Dagestan, besonders die hart arbeitenden Menschen. Dies ist keine Konfrontation zwischen Dagestan und Georgien. Es war lediglich ein Vorfall zwischen Sportlern“.

Was sollte Ihrer Meinung nach getan werden, um zu verhindern, dass solche Meinungsverschiedenheiten zwischen Sportlern in der Öffentlichkeit zu größeren Konflikten eskalieren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!