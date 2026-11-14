Rahmatullo Boymatov schlägt ugandischen K.o.-Künstler in Riad k.o. (Video)

Das talentierte usbekische Box-Ass Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 K.o.) hat seinen zweiten Kampf auf der Profibühne erfolgreich bestritten. Saudi-Arabien Bei einem hochkarätigen Profibox-Event in der Hauptstadt Riad stellte unser Landsmann erneut sein Können vor der Weltöffentlichkeit unter Beweis.

Spektakulärer K.o. in der ersten Runde

Der Kampf im Halbschwergewicht war auf acht Runden angesetzt. Doch Rahmatullo Boymatov ließ es gar nicht erst so weit kommen. Sein Gegner war der erfahrene ugandische Boxer Moro Inusa Kanla (10-2, 9 K.o.), der für seine harte Schlagkraft bekannt ist und bis dato fast alle seine Gegner vorzeitig besiegt hatte.

Boymatov agierte vom Start weg aktiv und setzte seinen Gegner unter enormen Druck. Infolgedessen bereits in der ersten Runde schickte unser Landsmann Moro Inusa Kanla mit einer Serie harter Treffer auf die Bretter und sicherte sich einen vorzeitigen Sieg.