Rahmatullo Boymatov schlägt ugandischen K.o.-Künstler in Riad k.o. (Video)
Das talentierte usbekische Box-Ass Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 K.o.) hat seinen zweiten Kampf auf der Profibühne erfolgreich bestritten. Saudi-Arabien Bei einem hochkarätigen Profibox-Event in der Hauptstadt Riad stellte unser Landsmann erneut sein Können vor der Weltöffentlichkeit unter Beweis.
Spektakulärer K.o. in der ersten Runde
Der Kampf im Halbschwergewicht war auf acht Runden angesetzt. Doch Rahmatullo Boymatov ließ es gar nicht erst so weit kommen. Sein Gegner war der erfahrene ugandische Boxer Moro Inusa Kanla (10-2, 9 K.o.), der für seine harte Schlagkraft bekannt ist und bis dato fast alle seine Gegner vorzeitig besiegt hatte.
Boymatov agierte vom Start weg aktiv und setzte seinen Gegner unter enormen Druck. Infolgedessen bereits in der ersten Runde schickte unser Landsmann Moro Inusa Kanla mit einer Serie harter Treffer auf die Bretter und sicherte sich einen vorzeitigen Sieg.
Kampfparameter und Statistiken
Details
Unser Boxer
Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 K.o.)
Gegner
Moro Inusa Kanla (Uganda, 10-2, 9 K.o.)
Austragungsort
Riad, Saudi-Arabien
Ergebnis
Sieg durch K.o. in der ersten Runde
Überzeugende Schritte im Profiring
Zur Erinnerung: Der 22-jährige usbekische Boxer gab sein Profidebüt im Mai dieses Jahres. Damals besiegte er den US-Amerikaner Caleb Hall (6-3-1, 4 K.o.) ebenfalls in der ersten Runde durch K.o. und startete mit einem glänzenden Sieg.
Rahmatullo Boymatovs zweiter Sieg in Folge im Profiring deutet darauf hin, dass er in Zukunft noch größere Ziele erreichen wird. Fans und Experten erwarten seine nächsten Kämpfe mit großer Spannung.
Glauben Sie, dass Rahmatullo Boymatov in naher Zukunft um einen Weltmeistertitel im Halbschwergewicht kämpfen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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