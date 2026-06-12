Die historische WM 2026, die den gesamten Planeten vor die Bildschirme fesselt, begeistert die Welt mit ihren ersten intensiven Momenten. Dieses riesige Sportfest hat nicht nur Millionen von Fans, sondern auch lebende Legenden vereint, die die Geschichte des Fußballs geprägt haben. Einer der hellsten und magischsten Stars der Fußballwelt – der ehemalige Mittelfeldspieler von PSG, Barcelona, AC Mailand und der brasilianischen Nationalmannschaft, Ronaldinho – besuchte die Eröffnungsfeier der aktuellen Weltmeisterschaft und konnte seine Begeisterung über dieses globale Ereignis nicht verbergen.

Für den brasilianischen Ex-Star, der als „Fußball-Magier“ bekannt ist, ist dieses Land keineswegs fremd. Während seiner Karriere vertrat er stolz den berühmten mexikanischen Verein Querétaro und eroberte die Herzen der einheimischen Fans.

„In Mexiko herrscht eine unglaubliche positive Energie“

Ronaldinho, eine lebende Ikone des Weltfußballs, drückte seine aufrichtigen Gefühle nach seiner Rückkehr auf mexikanischen Boden über seinen offiziellen X-Account (ehemals Twitter) aus:

„Wieder auf mexikanischem Boden zu sein, der mir so am Herzen liegt, um an der offiziellen Eröffnungsfeier einer so großartigen Weltmeisterschaft teilzunehmen, bereitet mir unendliche Freude und Glück! Ich bin sehr glücklich, hier meine lieben Freunde vom Spielfeld und viele Sportlegenden wiederzutreffen. Hier herrscht gerade eine unglaubliche, einzigartige und hochpositive Energie; es ist ein wahrhaft schönes Fest für Millionen von Fußballfans! Jeder weiß, wie sehr ich dieses schöne Land liebe, und ich komme immer mit besonderer Freude hierher... Auf geht's, möge das kommende Turnier für uns alle wirklich besonders und unvergesslich werden!“

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie die reiche Fußballgeschichte des legendären Ronaldinho und seine Verbindungen zu Mexiko, einem der Gastgeber der WM 2026, sehen:

Spielerstatus Größter Mannschaftserfolg Große Vereine, für die er spielte Spuren im mexikanischen Fußball Erwartungen an die WM 2026 Fußballlegende und Magier Weltmeister 2002 PSG, Barcelona, Mailand Ehemaliges Mitglied des Vereins Querétaro Das einzigartigste Fußballfest der Geschichte

Besuch eines historischen Champions bei der Weltmeisterschaft

Es ist erwähnenswert, dass Ronaldinhos Worte und Status bei Weltmeisterschaften ein erhebliches Gewicht haben. Im Jahr 2002, während der Weltmeisterschaft auf asiatischem Boden (Japan und Südkorea), zauberte er als Teil der brasilianischen Nationalmannschaft, hob den goldenen Pokal in die Höhe und wurde Weltmeister. Auch Jahre später ist seine Liebe zum Fußball nicht verblasst.

Expertenmeinung: Die Präsenz großer Spieler wie Ronaldinho direkt auf dem Spielfeld zum Start der WM 2026 trägt dazu bei, das Prestige des Turniers und die Begeisterung der Fans auf ein höheres Niveau zu heben. Sein Segen und seine Wünsche werden zweifellos eine große Motivation für die neue Generation von Spielern sein.

Bei diesem historischen Turnier, das von Nordamerika ausgerichtet wird, werden noch viele weitere „besondere und schöne“ Momente erwartet, die die Legende erwähnt hat.

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