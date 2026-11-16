Sensationelle 1:4-Niederlage: Worüber beklagte sich der Anführer der Squadra Azzurra?

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Sensationelle 1:4-Niederlage: Worüber beklagte sich der Anführer der Squadra Azzurra?

Die italienische Nationalmannschaft UEFA Nations League, erlitt am sechsten Spieltag der Gruppenphase eine überraschend hohe Niederlage in einem entscheidenden Spiel gegen Belgien. Auswärts, mit einem Ergebnis von 1:4, verpasste die Squadra Azzurra den Einzug in die Play-offs, obwohl sie lange Zeit die Gruppe anführte.

Ermüdung und Herausforderungen der neuen Phase

Nach dem Spiel erklärte der Torhüter und Kapitän der Mannschaft, Gianluigi Donnarumma, im Interview mit dem UEFA-Pressedienst die Hauptgründe für die Niederlage. Seinen Worten zufolge machte sich die körperliche Erschöpfung der Spieler bemerkbar:

„Wir haben eine neue Phase begonnen, und es ist natürlich, dass es auf diesem Weg Höhen und Tiefen gibt. Wir haben ein großartiges Spiel gegen Frankreich gezeigt, aber diesmal sind wir etwas müde auf das Spielfeld gegangen“, sagte der erfahrene Torhüter.

Spiel- und Mannschaftsstatistiken

Details

Wettbewerb und Phase

UEFA Nations League, 6. Spieltag

Ergebnis

Belgien — Italien 4:1

Hauptproblem

Körperliche Erschöpfung und die stärkere Leistung des Gegners

Endergebnis

Verlust der Tabellenführung und Ausscheiden aus den Play-offs

Überlegenheit des Gegners und anerkannte Realität

Donnarumma erinnerte daran, dass kaum jemand solche schlechten Ergebnisse von Italien in den vorangegangenen Spielen erwartet hatte. Er gab zudem objektiv zu, dass die belgische Nationalmannschaft in dieser Begegnung in jeder Hinsicht stärker wirkte. Für die italienischen Spieler führte dieses bittere Ergebnis zum vorzeitigen Aus im Turnier.

Glauben Sie, dass die italienische Nationalmannschaft unter Roberto Mancini diese Krise schnell überwinden kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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