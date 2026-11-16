Sensationelle 1:4-Niederlage: Worüber beklagte sich der Anführer der Squadra Azzurra?

Die italienische Nationalmannschaft UEFA Nations League, erlitt am sechsten Spieltag der Gruppenphase eine überraschend hohe Niederlage in einem entscheidenden Spiel gegen Belgien. Auswärts, mit einem Ergebnis von 1:4, verpasste die Squadra Azzurra den Einzug in die Play-offs, obwohl sie lange Zeit die Gruppe anführte.

Ermüdung und Herausforderungen der neuen Phase

Nach dem Spiel erklärte der Torhüter und Kapitän der Mannschaft, Gianluigi Donnarumma, im Interview mit dem UEFA-Pressedienst die Hauptgründe für die Niederlage. Seinen Worten zufolge machte sich die körperliche Erschöpfung der Spieler bemerkbar: