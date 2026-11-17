Der deutsche Nationaltrainer Jürgen Klopp bewertete die Leistung seiner Mannschaft nach dem deutlichen 5:0-Sieg gegen die Niederlande sehr positiv. Er betonte, dass die Neutralisierung der Stärken des Gegners und die Anpassung an taktische Veränderungen während der Partie die entscheidenden Faktoren für den Erfolg waren.

„Wir haben die Stärken des Gegners neutralisiert“

In der ersten Halbzeit der Nations-League-Partie in Berlin gelang Deutschland nur ein Treffer. Doch nach der Pause übernahmen die Gastgeber die volle Kontrolle und erzielten vier weitere Tore gegen die Niederlande.

Nach dem Spiel bewertete Klopp diesen Sieg als eine besondere Erfahrung.

„Wir haben gerade ein wirklich außergewöhnliches Szenario gesehen. Das Spiel war sehr ungewöhnlich und zugleich komplex. Es erforderte Anpassungen und ernsthafte taktische Umstellungen – das haben wir geschafft.