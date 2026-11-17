UEFA Nations League: Wie ist die Lage vor der Auslosung des Viertelfinales?
Die UEFA Nations League-Gruppenphase neigt sich dem Ende zu. Im zentralen Spiel am Montag die deutsche Nationalmannschaft vor heimischer Kulisse die Niederlande empfing und einen deutlichen 5:0-Sieg feierte.
Die Situation in der Gruppe und die nächste Runde
Nach diesem Ergebnis haben beide Teams die Gruppenphase erfolgreich abgeschlossen und das Viertelfinale des Wettbewerbs erreicht. Während die Deutschen den ersten Platz belegten, zogen die Niederländer als Zweitplatzierte in die nächste Runde ein.
Nach diesem Spiel stehen sieben der acht Viertelfinalisten der Nations League offiziell fest. Folgende Nationalmannschaften setzen den Wettbewerb in der nächsten Runde fort:
Frankreich (1. Platz)
Belgien (2. Platz)
Deutschland (1. Platz)
Niederlande (2. Platz)
England (1. Platz)
Spanien (2. Platz)
Portugal (genaue Platzierung noch offen)
Kampf um das letzte, achte Ticket Dänemark und Norwegen werden den letzten Platz unter sich ausmachen. Diese Mannschaften bestreiten ihr entscheidendes Duell am Dienstag.
Auslosung und Spielplan
Die Auslosung für das Viertelfinale der Nations League findet am 20. November statt. Gemäß den Auslosungsregeln:
Die Gruppensieger treffen auf die Gruppenzweiten.
Mannschaften, die in derselben Gruppe waren, können im Viertelfinale nicht aufeinandertreffen.
Die Hinspiele des Viertelfinales sind für den 25.–27. März geplant. Die Rückspiele sind für den 28.–30. März angesetzt.
Was glauben Sie, welche Teams werden im Viertelfinale aufeinandertreffen und wer zieht ins Halbfinale ein? Hinterlassen Sie Ihre Tipps in den Kommentaren!
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