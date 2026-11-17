Die UEFA Nations League-Gruppenphase neigt sich dem Ende zu. Im zentralen Spiel am Montag die deutsche Nationalmannschaft vor heimischer Kulisse die Niederlande empfing und einen deutlichen 5:0-Sieg feierte.

Die Situation in der Gruppe und die nächste Runde

Nach diesem Ergebnis haben beide Teams die Gruppenphase erfolgreich abgeschlossen und das Viertelfinale des Wettbewerbs erreicht. Während die Deutschen den ersten Platz belegten, zogen die Niederländer als Zweitplatzierte in die nächste Runde ein.

Nach diesem Spiel stehen sieben der acht Viertelfinalisten der Nations League offiziell fest. Folgende Nationalmannschaften setzen den Wettbewerb in der nächsten Runde fort: